Поліція зафіксувала 266 порушень за час передвиборчої кампанії

Фото: Сергій Князєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також правоохоронці за цей період відкрили вісім кримінальних справ

Національна поліція України за станом на сьогодні зареєструвала 266 заяв про порушення виборчого законодавства. Про це заявив глава відомства Сергій Князєв, передає РБК-Україна.

Також правоохоронці відкрили вісім кримінальних проваджень. Зокрема, за його словами, за 26 днів кампанії поліція зареєструвала 266 заяв і повідомлень про злочини, пов'язаны з виборчим процесом.

При цьому найбільше правопорушень зафіксовано у Києві, у Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій і Миколаївській областях.

Князєв закликав забезпечити якісне документування всіх обставин злочинів для завершення досудового розслідування, направлення матеріалів до суду та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 24 січня підписала меморандум про співпрацю на виборах президента з уповноваженим Верховної ради України з прав людини Людмилою Денісовою, який передбачає появу 25 виборчих омбудсменів у кожній області.

РБК-Україна писало, що голова ЦВК Сліпачук допускає ймовірність прямих атак на ЦВК, і на працівників комісії.