Полиция вышла на след убийцы Парубия, - источники

Убийство Парубия во Львове

По данным полиции, сегодня, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Впоследствии стало известно, что погибший - известный общественный и политический деятель, народный депутат Андрей Парубий. Известно, что убийца был в образе курьера.

Впоследствии стало известно, что во Львове после убийства народного депутата Андрея Парубия введена спецоперация "Сирена", начато досудебное расследование.

Заметим, что украинский президент Владимир Зеленский уже заслушал доклад правоохранителей по убийству Парубия и отметил, что привлечены все возможные силы для поиска убийцы.

Подробнее о гибели бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кем был Андрей Парубий, и как он начал политическую карьеру - читайте в материале РБК-Украина.