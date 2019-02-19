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Поліція розробила "дорожню карту" забезпечення безпеки на виборах

Новини » Вибори 2019    19.02.2019 - 15:19
Поліція розробила "дорожню карту" забезпечення безпеки на виборах
Фото: Іван Стойко (mvs.gov.ua)

У день виборів посилено працюватимуть патрульна поліція та управління захисту економіки

Національна поліція України розробила "дорожню карту" забезпечення публічної безпеки на виборах 2019 у всіх регіонах України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України (МВС)

Радник міністра внутрішніх справ і голова координаційної ради Іван Стойко пояснив, що такі "дорожні карти" розроблені для того, щоб громадяни України могли безпечно проголосувати на виборчих дільницях у день проведенння президентських виборів. 

"У кожному регіоні Національна поліція розробляє план забезпечення публічної безпеки під час виборів, щоб кожен громадянин мав можливість прийти та проголосувати безпечно. За допомогою цієї "дорожної карти" можна відслідкувати, які сили й де саме будуть задіяні в день голосування. У день виборів буде працювати патрульна поліція, управління захисту економіки та інші структури та підрозділи", - сказав Стойко.

Він додав, що на даний момент спостерігачами на вибори вже зареєструвалися близько 300 іноземців. Підрозділи МВС також забезпечують їхню безпеку.

Нагадаємо, як заявив глава МВС Арсен Аваков, з початку виборчого процесу на території України зареєстровано майже 1,5 тисячі порушень.

Раніше повідомлялося, що поліція відкрила 60 справ за порушення виборчої кампанії.

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