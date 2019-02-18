ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аваков назвав кількість пов'язаних з виборами порушень

Новини » Вибори 2019    18.02.2019 - 11:39
Аваков назвав кількість пов'язаних з виборами порушень
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

На сьогодні зареєстрували майже 1,5 тис. порушень

З початку виборчого процесу до виборів 2019 зареєстровано майже 1,5 тисячі порушень. Про це на нараді щодо забезпечення законності під час виборчого процесу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з початку виборчого процесу зареєстровано 1477 заяв і повідомлень про порушення, пов'язаних з виборчим процесом.

"Більше всього їх у столиці. В основному це факти, пов'язані з незаконною агітацією. Розпочато 61 кримінальну справу, складено 306 протоколів про порушення ", - зазначив Аваков.

Він також підкреслив, що вже реєструються іноземні спостерігачі.

"У ЦВК 305 іноземних спостерігачів вже зареєстровано", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила 60 справ за порушення виборчої кампанії. Порушення зареєстровано в Чернігівській, Миколаївській, Житомирській та Донецькій областях.

Раніше громадянська мережа "Опора" заявила про провокації та тиск на її спостерігачів на виборах. В організації зазначають, що в окремих її представників у регіонах є підстави вважати, що за ними незаконно стежать.

 

У Порошенка розповіли деталі союзу з Гройсманом перед виборами
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко нарушенияАрсен Аваковвыборы 2019
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся