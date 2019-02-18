Аваков назвав кількість пов'язаних з виборами порушень

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

На сьогодні зареєстрували майже 1,5 тис. порушень

З початку виборчого процесу до виборів 2019 зареєстровано майже 1,5 тисячі порушень. Про це на нараді щодо забезпечення законності під час виборчого процесу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з початку виборчого процесу зареєстровано 1477 заяв і повідомлень про порушення, пов'язаних з виборчим процесом.

"Більше всього їх у столиці. В основному це факти, пов'язані з незаконною агітацією. Розпочато 61 кримінальну справу, складено 306 протоколів про порушення ", - зазначив Аваков.

Він також підкреслив, що вже реєструються іноземні спостерігачі.

"У ЦВК 305 іноземних спостерігачів вже зареєстровано", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила 60 справ за порушення виборчої кампанії. Порушення зареєстровано в Чернігівській, Миколаївській, Житомирській та Донецькій областях.

Раніше громадянська мережа "Опора" заявила про провокації та тиск на її спостерігачів на виборах. В організації зазначають, що в окремих її представників у регіонах є підстави вважати, що за ними незаконно стежать.