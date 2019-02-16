Поліція відкрила 60 справ через порушення виборчої кампанії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лише за минулу добу зареєстровано 5 кримінальних проваджень

З початку президентської виборчої кампанії поліція відкрила 60 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборами 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Так, за минулу добу поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень, пов'язаних з порушеннями під час передвиборчої кампанії. Порушення зареєстровані у Чернігівській, Миколаївській, Житомирській та Донецькій областях.

Як зазначається, крім того, поліцейські склали 336 адміністративних матеріалів за фактами порушення у виборчій сфері. Проводиться перевірка щодо 288 повідомлень.

Зокрема, за минулу добу на території держави зареєстровано 74 повідомлення про події, пов’язані з виборами.

Усього з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 1345 повідомлень про порушення законодавства у сфері виборчого права. За 60 з них відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, 35 з них пов’язані з порушенням виборчого законодавства та 25 – з проведенням передвиборної кампанії.

РБК-Україна писало, що у Донецькій області в ході моніторингу інтернет-ресурсів поліцейські виявили публікацію про порушення закону про вибори президента України в територіальному центрі соціального обслуговування Новогродівки.

Нагадаємо, поліція повідомила про підозру 12 особам за порушення, пов’язані з виборами президента України.