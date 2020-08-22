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Чернівецька ОДА проситиме змінити обмеження для "червоної зони"

Чернівецька область, Субота 22 серпня 2020 13:56
Чернівецька ОДА проситиме змінити обмеження для "червоної зони"
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З 24 серпня Чернівці будуть знаходиться в "червоній зоні"

Чернівці потрапили в "червону зону" адаптивного карантину. У зв'язку із цим Чернівецька ОДА планує звернутися в Державну комісію ТЕБ та НС з проханням відкоригувати обмеження, які діють на території зони.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

За словами голови ОДА Сергія Осачука, звернення буде базуватися на результатах епідеміологічних розслідувань, які вказують, де саме люди більше інфікуються COVID-19, а також на інформації, яку нададуть буковинці.

Він також зазначив, той факт, що Чернівці, а також Кіцманський та Заставнівський райони, потрапили в "червону зону", має спонукати буковинців до самого високого рівня обережності.

Нагадаємо, у Чернівцях скасували всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України після того, як уряд віднесло місто до "червоної зони" карантину.

Крім того, у Чернівецькій області вже дві доби поспіль фіксують понад 200 нових випадків захворювання коронавірусом.

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