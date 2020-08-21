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У Чернівцях через карантин скасували заходи до Дня Незалежності

Чернівці, П'ятниця 21 серпня 2020 18:55
У Чернівцях через карантин скасували заходи до Дня Незалежності
Фото: святкування Дня Незалежності (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Місто потрапило до "червоної зони" карантину

У Чернівцях скасували всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України. Вчора уряд відніс місто до "червоної зони" карантину.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

Місцева влада звернулася до жителів міста з проханням залишитися вдома на День Незалежності.

"Просимо чернівчан у День Прапора підняти стяг над своїми оселями, а у День Незалежності - виконати державний гімн удома", - заявили в ОДА.

Нагадаємо, 24 серпня набуває чинності нове карантинне зонування, згідно з яким Чернівці потрапили до "червоного списку"; у місті перевищені показники епідемічної ситуації.

Крім того, Чернівецька область встановила антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу; за добу в області виявили понад 200 нових хворих.

Додамо, загальна кількість випадків коронавірусу в Україні перевалила за 100 тисяч; за останню добу коронавірус підтвердили у понад 2000 українців.

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