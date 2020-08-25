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В Чернівцях протестують через внесення міста в червону зону

Чернівці, Вівторок 25 серпня 2020 10:52
В Чернівцях протестують через внесення міста в червону зону
Фото: протести в Чернівцях (molbuk.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Місцева влада говорить, що не буде виконувати рішення уряду

У Чернівцях влаштували акцію протесту через рішення уряду внести місто до червоної зони карантину. Під будівлею Чернівецької міськради зібрались близько пів тисячі людей.

Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua.

Місцеві жителі закликають представників місцевої влади дати можливість їм заробляти гроші, а дітей - відправити на навчання в дитсадки та школи.

Протестувальники тримають в руках плакати "Чим Чернівці гірші за Тернопіль, Луцьк, Львів?", "Дайте змогу дітям навчатися", "Ми хочемо займатися спортом", "Хто буде платити комунальні послуги?".

Фото: протести в Чернівцях (molbuk.ua)

До них вийшов секретар Чернівецької міськради Василь Продан, який наразі виконує обов’язки міського голови, і заявив, що місцева влада скасує всі карантинні обмеження червоної зони у Чернівцях.

"Я на 99,9 відсотків переконаний, що депутатський корпус зараз проголосує рішення, щоб зняти всі карантинні обмеження", - заявив він.

Нагадаємо, вчора в Україні набуло чинності нове зонування адаптивного карантину.

Зазначимо, Чернівецька ОДА проситиме змінити обмеження для "червоної зони".

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