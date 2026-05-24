Ракеты пролетели над "Софией": удар по музею Чернобыля попал на видео

В результате ночной атаки России на Киев 24 мая ракета попала в здание Национального музея "Чернобыль" на Подоле. Повреждения значительные, обновленная экспозиция разрушена.

об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ассоциации чернобыльских операторов Ярослава Емельяненко .

По словам Емельяненко, удар произошел в 3:50 - по городу с разницей менее чем в минуту попали две ракеты. Обе пролетели над Софией Киевской в направлении Подола, где на их траектории оказался музей.

"Я увидел, что музей "Чернобыль" находится на их траектории. Но надеялся на лучшее. Но нет. На месте выяснилось, что горит крыша здания и разрушена часть задней стены третьего зала", - отметил автор видео.

Пожар тушили спасатели. Пострадала и новая экспозиция, которую открыли ровно месяц назад - после длительной реставрации.

"Музея нет, магазина "Чернобыль" нет. Нашу историю бьют не просто так", - написал Емельяненко.

По его словам, часть артефактов удалось спасти, часть - уже нет. Сейчас работники сушат чернобыльские вышиванки, отмывают книги ликвидаторов и другие экспонаты.

Глава ассоциации также сообщил, что во время ликвидации последствий в одной из соседних квартир задержали мародера и передали его полиции. В домах рядом с музеем взрывной волной выбило окна.