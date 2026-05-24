Ракеты пролетели над "Софией": удар по музею Чернобыля попал на видео

19:39 24.05.2026 Вс
2 мин
Автор видео зафиксировал полет ракет, а затем увидел, что было их целью
aimg Валерия Абабина
Ракеты пролетели над "Софией": удар по музею Чернобыля попал на видео Фото: Из-за атаки Рф разруйновоно музей "Чернобыль" (@dsns_kyiv_region)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате ночной атаки России на Киев 24 мая ракета попала в здание Национального музея "Чернобыль" на Подоле. Повреждения значительные, обновленная экспозиция разрушена.

об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ассоциации чернобыльских операторов Ярослава Емельяненко.

Читайте также: В Киеве уже более 80 пострадавших от атаки РФ: Украина созывает Совбез ООН и ОБСЕ

По словам Емельяненко, удар произошел в 3:50 - по городу с разницей менее чем в минуту попали две ракеты. Обе пролетели над Софией Киевской в направлении Подола, где на их траектории оказался музей.

"Я увидел, что музей "Чернобыль" находится на их траектории. Но надеялся на лучшее. Но нет. На месте выяснилось, что горит крыша здания и разрушена часть задней стены третьего зала", - отметил автор видео.

Пожар тушили спасатели. Пострадала и новая экспозиция, которую открыли ровно месяц назад - после длительной реставрации.

"Музея нет, магазина "Чернобыль" нет. Нашу историю бьют не просто так", - написал Емельяненко.

По его словам, часть артефактов удалось спасти, часть - уже нет. Сейчас работники сушат чернобыльские вышиванки, отмывают книги ликвидаторов и другие экспонаты.

Глава ассоциации также сообщил, что во время ликвидации последствий в одной из соседних квартир задержали мародера и передали его полиции. В домах рядом с музеем взрывной волной выбило окна.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву баллистическими ракетами и дронами.

Главной мишенью стала столица, где повреждения зафиксировали примерно на полсотни локаций - среди них жилые дома, торговые объекты, школы, рынок, админздания полиции и ГСЧС.

Количество пострадавших в Киеве превысило 80 человек, известно о погибших. Музей "Чернобыль" имел статус памятника национального значения - его обновленную экспозицию открыли только в конце апреля

