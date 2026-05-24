Ракет было слишком много: "Флеш" раскрыл детали ночной атаки РФ

20:09 24.05.2026 Вс
2 мин
Эксперт объяснил логику ночного обстрела
aimg Сергей Козачук
Ракет было слишком много: "Флеш" раскрыл детали ночной атаки РФ Фото: последствия ночной атаки РФ (РБК-Украина)
Российские войска во время очередного ночного обстрела применили тактику массированного удара дронами, пытаясь перегрузить противовоздушную оборону. Враг сделал ставку на количество беспилотников, а не на технологические новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Особенности тактики и новые модификации дронов

Как отметил "Флеш", во время атаки оккупанты запускали беспилотники массированно по одним и тем же маршрутам.

Для ударов по столице с северного направления зафиксировали применение реактивных "шахедов" новых модификаций, хотя их количество было незначительным.

Реактивные "шахэды" в небольшом количестве пытались атаковать Киев с севера, при этом применялись как "Герань-3", так и "Герань-4".

При этом беспилотников с дистанционным управлением было мало. Попыток осуществлять управление "шахедами2 с территории Беларуси в этот раз не фиксировали, что может быть связано с направлением всего удара именно на Киев, а не на западные регионы страны.

Работа ПВО и цели врага в столице

Основной ущерб снова нанесли ракетные удары, поскольку количество ракет превысило имеющиеся ресурсы противовоздушной обороны. В то же время в противодействии дронам Силы обороны показали высокую эффективность.

Доля украинских перехватчиков составила более 40% от всех уничтоженных беспилотников, что демонстрирует положительную динамику работы Министерства обороны и Сил обороны Украины за последние четыре месяца.

По мнению эксперта, оккупанты выбирали объекты в Киеве только как повод для ударов по городу.

В частности, атакованный завод на Лукьяновке уже давно разрушен предыдущими обстрелами, а на территории командования Сухопутных войск с первого дня войны нет личного состава.

В целом тактика и технологические решения врага во время этой атаки не продемонстрировали ничего нового.

Массированный обстрел Киева 24 мая

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив всего 690 средств воздушного нападения, среди которых было 90 ракет и 600 беспилотников различных модификаций. Основным направлением этой атаки стала столица.

В результате вражеского обстрела в Киеве погибли два человека, а количество пострадавших превысило 80 человек, среди которых есть дети. Из-за масштабных последствий атаки Украина инициировала срочный созыв Совета Безопасности ООН и заседание структур ОБСЕ.

Во время ночного налета незначительные повреждения получило также здание Министерства иностранных дел Украины в историческом центре столицы. По данным дипломатического ведомства, этот уникальный архитектурный памятник пострадал от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.

