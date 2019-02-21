Поліція відкрила 74 кримінальні провадження з початку виборчої кампанії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Із них 38 пов’язані з порушенням виборчого законодавства

Із початку виборчого процесу поліція відкрила 74 кримінальні провадження, пов'язаних з порушеннями на виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як зазначається, із них 38 пов’язані з порушенням виборчого законодавства та 34 - з проведенням передвиборної кампанії.

Також повідомляється, що усього за минулу добу на території держави зареєстровано 74 повідомлення про події, пов’язані з виборами. А з початку передвиборчої кампанії – 1658 повідомлення.

Крім того, правоохоронці склали 389 адміністративні протоколи за фактами порушення у виборчій сфері.

РБК-Україна писало, що правоохоронці 20 лютого відкрили п'ять кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу.

Зокрема, з початку виборчої компанії у Вінницькій області зареєстровано 68 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Крім того, у Дніпропетровській області зареєстровано 165 повідомлень про порушення законодавства.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція України розробила "дорожню карту" забезпечення публічної безпеки на виборах 2019 у всіх регіонах України.