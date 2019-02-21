Поліція за добу відкрила 5 кримінальних справ за порушення виборчої кампанії

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку виборчого процесу поліція зареєструвала 1658 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом

Правоохоронці 20 лютого відкрили п'ять кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу на выборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За минулу добу на території держави зареєстровано 74 повідомлення про події, пов'язані з виборами. З них у Вінницькій та Харківській областях - по 9, у місті Київ - 8, Дніпропетровській та Одеській - по 6, Волинській - 5, Львівській, Черкаській та Чернігівській - по 4, Донецькій, Миколаївській та Сумській - по 3, Кіровоградській, Луганській і Полтавській - по 2, Запорізькій, Київській, Тернопільській та Чернівецькій областях - по 1.

Крім того, органами поліції складено чотири адміністративних протоколи. У Києві за 2, Житомирська і Херсонська області - по 1.

Всього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 1658 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією - 1072, підкупом виборців - 121, пошкодженням майна - 28 і хуліганством - 24. За вказаними фактами відкрито 74 кримінальні провадження. Зокрема, 38 справ пов'язані з порушенням виборчого законодавства, а 36 - з проведенням передвиборчої кампанії. Складено 389 адміністративних протоколів.

Нагадаємо, 19 лютого правоохоронці відкрили чотири кримінальні справи у зв'язку з порушенням виборчого процесу.