ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Вінницькій обл. зареєстрували 68 випадків порушення виборчого законодавства

Новини » Вибори 2019    20.02.2019 - 17:57
У Вінницькій обл. зареєстрували 68 випадків порушення виборчого законодавства
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція проводить перевірки 45 заяв

З початку виборчої компанії зареєстровано у Вінницькій області 68 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства на виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції

Як зазначається, 23 заяви розглянуті відповідно до Закону "Про звернення громадян". За іншими фактами тривають перевірки.

Зокрема, п'ять повідомлень надійшли з Вінниці, два  - з Жмеринського району, одне - з Козятинського. Більшість повідомлень про збір персональних даних виборців та розміщення агітаційних матеріалів з порушенням законодавства.

Також до поліції надходили повідомлення про можливий підкуп виборців та застосування фізичної сили до агітатора. При виїзді слідчо-оперативних груп поліції 5 повідомлень не знайшли свого підтвердження.

Станом на 20 лютого працівниками поліції складено 5 адміністративних протоколів за ст.212-13 КУпАП (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск). Три з них розглянуті в судах. Винні особи притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, правоохоронці за минулу добу, 19 лютого, відкрили чотири кримінальні справи у зв'язку з порушенням виборчого процесу на виборах-2019. 

Раніше повідомлялося, що Національна поліція України розробила "дорожню карту" забезпечення публічної безпеки на виборах 2019 у всіх регіонах України.

 

Поліція за добу відкрила 4 кримінальні справи за порушення виборчої кампанії Виборці направили до ЦВК вже понад 1,5 тис. електронних звернень
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыполицияВинницкая область
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся