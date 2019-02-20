У Вінницькій обл. зареєстрували 68 випадків порушення виборчого законодавства

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція проводить перевірки 45 заяв

З початку виборчої компанії зареєстровано у Вінницькій області 68 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства на виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, 23 заяви розглянуті відповідно до Закону "Про звернення громадян". За іншими фактами тривають перевірки.

Зокрема, п'ять повідомлень надійшли з Вінниці, два - з Жмеринського району, одне - з Козятинського. Більшість повідомлень про збір персональних даних виборців та розміщення агітаційних матеріалів з порушенням законодавства.

Також до поліції надходили повідомлення про можливий підкуп виборців та застосування фізичної сили до агітатора. При виїзді слідчо-оперативних груп поліції 5 повідомлень не знайшли свого підтвердження.

Станом на 20 лютого працівниками поліції складено 5 адміністративних протоколів за ст.212-13 КУпАП (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск). Три з них розглянуті в судах. Винні особи притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, правоохоронці за минулу добу, 19 лютого, відкрили чотири кримінальні справи у зв'язку з порушенням виборчого процесу на виборах-2019.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція України розробила "дорожню карту" забезпечення публічної безпеки на виборах 2019 у всіх регіонах України.