У Дніпропетровській обл. зареєстрували 165 випадків порушення виборчого законодавства

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу до територіальних відділень поліції надійшло 6 таких звернень

Співробітники поліції зареєстрували у Дніпропетровській області 165 повідомлень порушення законодавства, пов'язаного з виборами президента України. Про це повідомляє РБК-Укграіна з посиланням на прес-службу Нацполіціі.

Як зазначається, всі повідомлення, зареєстровані 19 лютого стосувались розміщення агітаційних наметів із символікою різних кандидатів на посаду президента України.

"Зпочатку передвиборчої кампанії поліцейські склали 31 протокол за ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та проводять досудове розслідування 4-х кримінальних правопорушень, передбачених ст. 160 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в ефірах телеканалів NewsOne, "Інтер" і "МаксіTV" було зафіксовано ознаки порушень виборчого законодавства в ході кампанії на виборах 2019.

Також повідомлялося, що з початку виборчого процесу до виборів 2019 зареєстровано майже 1,5 тисячі порушень.

Окрім того, громадянська мережа "Опора" заявила про провокації та тиск на її спостерігачів на виборах. В організації зазначають, що в окремих її представників у регіонах є підстави вважати, що за ними незаконно стежать.