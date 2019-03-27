Поліція обшукує машини журналістів біля будинку Медведчука

Поліція обшукує машини журналістів біля будинку голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Біля садиби Медведчука незабаром має розпочатися акція з вимогою його арешту.

Приводом став візит кума російського президента і народного депутата Юрія Бойка до Москви для проведення зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим. На анонсоване місце проведення акції заздалегідь приїхали журналісти кількох видань і телеканалів.

Вхід на територію садиби Медведчука охороняють невідомі молоді люди. До неї також прибули кілька десятків поліцейських в повній екіпіровці і провели огляд машин журналістів.

Поліція Києва не прокоментувала РБК-Україна інформацію про обшуки.

Фото: обшуки журналістів біля будинку Медведчука (Влад Красінський, РБК-Україна)

Нагадаємо, минулого тижня Бойко і Медведчук провели так звані "економічні переговори з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко оголосив, що на Бойка і Медведчука відкриють справу за прямий переліт в Російську Федерацію. У той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив прикордонникам, Державіаслужбі і "Украероруху" перевірити цю поїздку на порушення.

У свою чергу помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що українські прикордонники не могли відмовити кандидату в президенти Бойку і Медведчуку в прямому перельоті в Росію.