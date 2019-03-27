Полиция обыскивает машины журналистов возле дома Медведчука

Полиция обыскивает машины журналистов возле дома главы политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Возле усадьбы Медведчука вскоре должна начаться акция с требованием его ареста.

Поводом стал визит кума российского президента и народного депутата Юрия Бойко в Москву для проведения встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. На анонсированное место проведения акции заранее приехали журналисты нескольких издания и телеканалов.

Вход на территорию усадьбы Медведчука охраняют неопознанные молодые люди. К ней также прибыли несколько десятков полицейских в полной экипировке и провели осмотр машин журналистов.

Полиция Киева не прокомментировала РБК-Украина информацию об обысках.

Фото: обыски журналистов возле дома Медведчука (Влад Красинский, РБК-Украина)

Напомним, на прошлой неделе Бойко и Медведчук провели так называемые "экономические переговоры" с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Сегодня генпрокурор Юрий Луценко объявил, что на Бойко и Медведчука откроют дело за прямой перелет в Российскую Федерацию. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман поручил пограничникам, Госавиаслужбе и "Украэроруху" проверить эту поездку на нарушения.

В свою очередь помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что украинские пограничники не могли отказать кандидату в президенты Бойко и Медведчуку в прямом перелете в Россию.