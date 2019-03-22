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Бойко і Медведчук провели "економічні переговори" з прем'єром РФ

Новини » Вибори 2019    22.03.2019 - 15:37
Бойко і Медведчук провели "економічні переговори" з прем'єром РФ
Фото: Юрій Бойко (РБК-Україна)

Бойко і Медведчук зустрілися в Москві з Медведєвим

Кандидат у президенти України Юрій Бойко у Москві проводів так звані "економічні переговори з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. Зустріч транслював телеканал "112 Україна".

Відзначимо, в переговорах також брали участь глава російського "Газпрому" Олексій Міллер і глава політради "Опозиційної платформи -За життя" Віктор Медведчук.

На зустрічі Медведєв підкреслив, що відносини між Україною і РФ знаходяться в стані глибокої кризи.

"Я вважаю правильним такого роду зустріч провести. Ми могли б обговорити ряд актуальних питань - поточний стан справ в сфері економічної взаємодії. Я маю на увазі й газову складову, необхідно визначитися, що робити далі. І звичайно в цілому ситуацію з торговою складовою, оскільки останніми роками спостерігалася серйозна деградація цих відносин ", - зазначив російський прем'єр.

У свою чергу Бойко наголосив на "важливості повернення українських товарів на російський ринок".

"Торгова війна приносить шкоду нашій економіці і погіршує життя українців. У нас закінчується великий транзитний контракт, і ми бачимо, що сьогоднішня влада належної активності не проявляє. Ми не можемо дозволити, щоб контракт був зупинений. Ми готові запропонувати і розглянути різні варіанти відновлення контракту по транзиту після завершення чинного контракту. І важливе питання, це прямий контракт по газу - по поставкам газу до країни, тому що сьогодні ситуація ненормальна, коли газ РФ поставляється до країни з Європи і стає майже на 100 доларів дорожче", - додав він.

У той же час Віктор Медведчук підкреслив, що сторонам "потрібні прямі договори з постачання газу, щоб знизити ціну на газ для населення".

"Після того, як РФ успішно закінчить будівництво "Північного потоку-2", турецьких потоків, які мають бути закінчені в грудні 2019 року, наша труба фактично буде порожньою", - зазначив він.
Бойко і Медведчук провели &quot;економічні переговори&quot; з прем'єром РФ

Фото: зустріч Бойка з Медведєвим (скріншот трансляції "112 Україна")
 

Відзначимо, на початку лютого Генеральна прокуратура відкрила справу за підозрою Медведчука у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність. Відзначимо, до цього на партійному з'їзді в Києві він заявив про необхідність утворення так званого "автономного регіону Донбас" з власним парламентом і урядом, а також закріпити цей статус у Конституції України.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко назвав Медведчука представником російського президента Володимира Путіна в тристоронній контактній групі в Мінську, хоча сам призначив його і називав його найбільш ефективним переговірником в питанні звільнення полонених.

 

 

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