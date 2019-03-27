ДПС роз'яснила позицію щодо скандалу з перельотом Бойка і Медведчука

Фото: Юрій Бойко (РБК-Україна)

Бойку і Медведчуку не могли відмовити у перетині кордону

Українські прикордонники не могли відмовити кандидату в президенти Юрію Бойку і главі політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку в прямому перельоті до Росії. Про це у Facebook повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За його словами, інспектори Держприкордонслужби приймають рішення про те чи випускати за кордон після перевірки документів.

"Якщо документи дійсні й у стосовно даного громадянина немає обмежень у перетині кордону з боку інших органів - він може перетнути кордон. Що стосується дозволу на виліт повітряних транспортних судів, то це питання не в компетенції Держприкордонслужби", - зазначив Слободян.

Відзначимо, сьогодні генпрокурор Юрій Луценко оголосив, що на Бойка і Медведчука відкриють справу за прямий переліт до Російської Федерації. У той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив прикордонникам, Державіаслужбі і "Украероруху" перевірити цю поїздку на порушення.

Нагадаємо, минулого тижня Бойко і Медведчук провели так звані "економічні переговори" з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.