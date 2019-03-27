ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДПС роз'яснила позицію щодо скандалу з перельотом Бойка і Медведчука

Новини » Політика    27.03.2019 - 14:14
ДПС роз'яснила позицію щодо скандалу з перельотом Бойка і Медведчука
Фото: Юрій Бойко (РБК-Україна)

Бойку і Медведчуку не могли відмовити у перетині кордону

Українські прикордонники не могли відмовити кандидату в президенти Юрію Бойку і главі політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку в прямому перельоті до Росії. Про це у Facebook повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За його словами, інспектори Держприкордонслужби приймають рішення про те чи випускати за кордон після перевірки документів.

"Якщо документи дійсні й у стосовно даного громадянина немає обмежень у перетині кордону з боку інших органів - він може перетнути кордон. Що стосується дозволу на виліт повітряних транспортних судів, то це питання не в компетенції Держприкордонслужби", - зазначив Слободян.

ДПС роз'яснила позицію щодо скандалу з перельотом Бойка і Медведчука

 

Відзначимо, сьогодні генпрокурор Юрій Луценко оголосив, що на Бойка і Медведчука відкриють справу за прямий переліт до Російської Федерації. У той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив прикордонникам, Державіаслужбі і "Украероруху" перевірити цю поїздку на порушення.

Нагадаємо, минулого тижня Бойко і Медведчук провели так звані "економічні переговори" з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

 

Клімкін назвав поїздку Бойко до Росії "демонстрацією позиції" Порошенко: Бойко і Медведчук хочуть посадити Україну на "газову голку"
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Віктор МедведчукГосударственная пограничная службаЮрій Бойко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся