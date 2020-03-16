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У поліції закликали громадян не покидати Київ у зв’язку з коронавірусом

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 17:04
У поліції закликали громадян не покидати Київ у зв’язку з коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Патрульна поліція Києва просить не пересуватись містом без особливої потреби

Патрульна поліція Києва рекомендує громадянам утриматись від пересування містом та за його межами у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції.

Зазначається, що відповідні рекомендації допоможуть убезпечитись від розповсюдження інфекції у столиці та Україні.

"З 17 березня рекомендується без потреби не пересуватись містом, а також не покидати та не приїжджати до столиці", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у патрульній поліції нагадали, що поки що жодних рішень про закриття Києва на в'їзд чи виїзд не приймалось.

Нагадаємо, сьогодні Київ посилив карантинні заходи для боротьби з поширенням коронавірусу. У місті на деякий час закриваються ресторани, кафе, бари, ТРЦ, розважальні заклади, магазини непродовольчих товарів, салони краси, СПА та спортзали.

Також міська влада рекомендувала громадянам обмежити пересування столицею та між іншими населеними пунктами. Обмежувати в'їзд і виїзд до Києва поки не планують.

Нагадаємо, станом на сьогодні, в Україні зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом, підтверджена одна смерть. Детальніше про те, що відбувається в Україні та світі 16 березня - в матеріалі РБК-Україна.

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