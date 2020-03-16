ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обмежити в'їзд, закрити кафе і ресторани: як Київ бореться з коронавірусом

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 12:21
Обмежити в'їзд, закрити кафе і ресторани: як Київ бореться з коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці через карантин будуть діяти більш жорсткі обмеження

Київ посилює обмеження, пов'язані з карантином через коронавіруса. Детальніше про те, що закриють у столиці, як буде працювати громадський транспорт і що відбувається на даний момент - в матеріалі РБК-Україна.

Як буде працювати громадський транспорт

Роботу громадського транспорту в Києві поки не обмежуватимуть. "Сподіваємося на свідомість киян, - що ні пересуватися по місту без крайньої потреби", - зазначив Кличко.

Також за словами мера, громадський транспорт регулярно проходить дезінфекцію.

"На роботу (хто буде працювати), в магазини за продуктами або в аптеку. Весь громадський транспорт обробляється дезінфікуючими засобами кілька разів в день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це - ваша безпека і безпека оточуючих людей", - зазначив він .

Київ йде на карантин

Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що з 17 березня в Києві посилюються обмеження у зв'язку з карантином через коронавіруса.

Що обмежать:

  • пересування по місту
  • пересування між іншими населеними пунктами
  • на час закриваються ресторани, кафе, бари, але залишається можливість замовити доставку з них
  • ТРЦ, розважальні заклади та магазини другорядних товарів
  • на час закриваються заклади салони краси, СПА, спортзали

Що буде працювати:

  • продуктові магазини
  • аптеки
  • банки і банкомати
  • заправки

В яких містах теж посилили карантин

У декількох містах України вже встигли ввести аналогічні обмеження Зокрема, з сьогоднішнього дня у Львові закриваються всі гіпермаркети і ринки, крім продуктових зон. Також всі торгові точки і розважальні центри закривають в Одесі. Виняток - продуктові магазини та аптеки.

Карантин підсилюють в Запоріжжі та Івано-Франківську.

З початку карантину в Україні найжорсткіші заходи діють в Чернівецькій області та Радомишлі Житомирської області, де був введений режим НС.

Запоріжжя та Ужгород посилили карантин: закривають громадське харчування У Раді пропонують зупинити громадський транспорт
Новини України КиївКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся