Обмежити в'їзд, закрити кафе і ресторани: як Київ бореться з коронавірусом

У столиці через карантин будуть діяти більш жорсткі обмеження
Київ посилює обмеження, пов'язані з карантином через коронавіруса. Детальніше про те, що закриють у столиці, як буде працювати громадський транспорт і що відбувається на даний момент - в матеріалі РБК-Україна.
Як буде працювати громадський транспорт
Роботу громадського транспорту в Києві поки не обмежуватимуть. "Сподіваємося на свідомість киян, - що ні пересуватися по місту без крайньої потреби", - зазначив Кличко.
Також за словами мера, громадський транспорт регулярно проходить дезінфекцію.
"На роботу (хто буде працювати), в магазини за продуктами або в аптеку. Весь громадський транспорт обробляється дезінфікуючими засобами кілька разів в день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це - ваша безпека і безпека оточуючих людей", - зазначив він .
Київ йде на карантин
Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що з 17 березня в Києві посилюються обмеження у зв'язку з карантином через коронавіруса.
Що обмежать:
Що буде працювати:
В яких містах теж посилили карантин
У декількох містах України вже встигли ввести аналогічні обмеження Зокрема, з сьогоднішнього дня у Львові закриваються всі гіпермаркети і ринки, крім продуктових зон. Також всі торгові точки і розважальні центри закривають в Одесі. Виняток - продуктові магазини та аптеки.
Карантин підсилюють в Запоріжжі та Івано-Франківську.
З початку карантину в Україні найжорсткіші заходи діють в Чернівецькій області та Радомишлі Житомирської області, де був введений режим НС.