Летнее наступление России. Где и когда Москва может нанести новый удар

Украинские военные и представители политической власти уже несколько месяцев предупреждают о том, что россияне готовят новое наступление в конце весны или летом. Учитывая нынешнюю логику действий врага на фронте, вероятно, новый удар следовало бы ожидать на Донбассе. Однако в разных публикациях – как российских, так и западных СМИ – можно увидеть прогнозы, что потенциальными целями окупантов могут стать совсем другие регионы.

Когда будет новое наступление России

Сейчас противник продолжает наступательные действия, которые он начал еще осенью прошлого года. И, несмотря на истощенность своих войск, все равно старается не сбавлять темп. Оккупанты хотят продвинуться как можно дальше, пока украинские подразделения не получили дополнительное вооружение, обещанное США, и не успели укрепиться на новых рубежах.

Далее возможны несколько вариантов развития событий. Первый – после поступления части американской помощи враг будет остановлен и возьмет паузу. А когда в строй встанут новые российские части и соединения, они приступят к новому этапу наступательных действий. Источники издания в Силах обороны считают, что формирование новых подразделений оккупационной армии завершится примерно к августу. Именно поэтому, по этой версии, новое наступление России может произойти не в мае или июне, а позже – в августе или сентябре.

Второй сценарий – враг не будет брать никаких пауз и усилит давление, когда на передовую прибудут дополнительные новосформированные части. В таком случае пик наступательных действий со стороны врага тоже может прийтись на вторую часть лета или начало осени.

Россия сейчас ведет наступление сразу на трех направлениях в Донецкой области (карта: DeepState )

Есть и третий вариант – противник может нанести удар на одном из неактивных направлений начиная с конца мая или в течение лета. И параллельно будет продолжать наступательные действия на тех направлениях, где он добился успехов по состоянию на теперь.

Где может наступать Россия

Сейчас Россия ведет активные наступательные действия на трех оперативных направлениях: Константиновском – в районе Часового Яра, на Покровском – на отрезке из десятка населенных пунктов недалеко от Авдеевки, а также на Кураховском со стороны Марьинки. Самая тяжелая ситуация на последних двух. Ранее РБК-Украина уже рассказывало, как они связаны между собой и в чем может состоять более глобальный замысел Кремля.

Собеседники издания в Силах обороны утверждают, что основной целью врага на обозримое будущее останется захват Донецкой области. Однако способы действий россиян для достижения этой цели могут отличаться.

Согласно первому и второму сценарию, описанным выше, противник будет наступать на тех же направлениях, на которых он действует сегодня. В частности, самые активные бои будут либо в сторону Краматорской агломерации, либо на Кураховско-Угледарском направлениях.

По третьему сценарию агрессор может активизироваться еще и в Сумской области и на Харьковском направлении с территории Белгородской области РФ. Цель Москвы, с одной стороны, создать так называемую "санитарную зону" возле своих приграничных регионов. С другой стороны, так противник хочет заставить украинское командование забрать часть войск из других важных для него направлений в защиту Харькова и Сумщины.

Есть три сценария возможных наступательных действий России летом, один из них – активизация на Кураховско-Угледарском направлении (карта: DeepState)

В последнее время эта версия очень "подпитывается" и в российских СМИ – как оппозиционных, так и пропагандистских. Российский министр иностранных дел Лавров – первый из должностных лиц – открыто сказал, что Харьков "играет важную роль" в идее Путина о создании демилитаризированной "санитарной зоны" в Украине.

Группировка "Север", которая находится на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, по данным координатора "Информационного сопротивления" Константина Машовца, насчитывает до 50 тысяч личного состава. Есть еще другая группировка – "Запад", действующая на Купянском направлении, она составляет, по разным оценкам, 60-80 тысяч. Однако с сентября прошлого года она даже не смогла захватить маленькую деревню Синьковка в десятке километров от Купянска.

Так или иначе, в случае реальной угрозы на Харьковском или Сумском направлениях украинские официальные лица предупредят о ней. По состоянию на сегодняшний день у россиян и близко нет достаточного количества для операции по захвату Харькова, к тому же за всю войну им не приходилось проводить наступательные действия на город таких размеров. Поэтому вероятность окружения или захвата Харькова сейчас выглядит очень маловероятно. Такое же мнение недавно высказывали и аналитики американского Института изучения войны (ISW).