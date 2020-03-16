Київ поки не будуть закривати на в'їзд і виїзд, - КМДА

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

КМДА поки не прийняла рішення про закриття Києва на в'їзд та виїзд

Київ поки не будуть закривати на в'їзд і виїзд у зв'язку з карантинними заходами в Україні. Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Поворозник зазначив, що комісія КМДА поки не прийняла рішення про закриття Києва на в'їзд та виїзд.

"Комісія про закриття міста на вїзд та виїзд рішення не приймала", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що 16 березня ухвалили рішення про посилення карантину також у Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді, Івано-Франківську і Тернополі.

Додамо, в Офісі президента наразі триває засідання з представниками Кабінету міністрів стосовно заходів щодо протидії пандемії коронавірусу в Україні. Так, співрозмовник видання підтвердив, що засідання стосується поширенню коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні посилили заходи карантину. А завтра парламентарії на позачерговому засіданні мають намір схвалити ряд ініціатив для протидії коронавірусу.