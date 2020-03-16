ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Фінансова криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ поки не будуть закривати на в'їзд і виїзд, - КМДА

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 14:19
Київ поки не будуть закривати на в'їзд і виїзд, - КМДА
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

КМДА поки не прийняла рішення про закриття Києва на в'їзд та виїзд

Київ поки не будуть закривати на в'їзд і виїзд у зв'язку з карантинними заходами в Україні. Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Поворозник зазначив, що комісія КМДА поки не прийняла рішення про закриття Києва на в'їзд та виїзд.

"Комісія про закриття міста на вїзд та виїзд рішення не приймала", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що 16 березня ухвалили рішення про посилення карантину також у Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді, Івано-Франківську і Тернополі.

Додамо, в Офісі президента наразі триває засідання з представниками Кабінету міністрів стосовно заходів щодо протидії пандемії коронавірусу в Україні. Так, співрозмовник видання підтвердив, що засідання стосується поширенню коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні посилили заходи карантину. А завтра парламентарії на позачерговому засіданні мають намір схвалити ряд ініціатив для протидії коронавірусу.

В Іспанії за добу коронавірусом заразилися близько тисячі осіб Угорщина посилила надзвичайні заходи через коронавірус
Новини України КиївКиївкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся