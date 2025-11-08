Поліцейського, який вкрав мільйони гривень та втік до лісу, відправили під варту

Дело Рыбянского

Напомним, 6 ноября в Киеве объявили в розыск начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского. Полицейский неожиданно не вышел на службу и перестал выходить на связь.

Изначально розыск проводился по подозрению в умышленном убийстве с пометкой "пропавший без вести". Однако позже стало известно, что Рыбянский был материально ответственным лицом - имел доступ к арестованному имуществу, в том числе денежным средствам, выступавшим вещественными доказательствами.

Как выяснилось в ходе проверки, Рыбянский украл более 13 миллионов гривен (сначала речь шла о 16 миллионах) в иностранной валюте и сбежал из Киева. Разыскали его через несколько дней на Ривненщине, где коп скрывался в лесу. Рыбянского задержали и объявили ему о подозрении.