Поліцейського, який вкрав мільйони гривень та втік до лісу, відправили під варту

Иллюстративное фото: Рыбянского арестовали на 60 суток (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Суд определил меру пресечения для киевского полицейского, который украл более 13 миллионов гривен вещественных доказательств. Его взяли под стражу на 60 суток с возможностью внести залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что речь идет о начальнике Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве Юрия Рыбянского. Он проведет следующие 60 дней под стражей. Также Рыбянский может выйти под залог в размере 13,3 млн гривен.

Рыбянского взяли под стражу в рамках следствия, которое ведет Государственное бюро расследований. Среди прочего, полицейскому инкриминируют превышение служебных полномочий.

 

Дело Рыбянского

Напомним, 6 ноября в Киеве объявили в розыск начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского. Полицейский неожиданно не вышел на службу и перестал выходить на связь.

Изначально розыск проводился по подозрению в умышленном убийстве с пометкой "пропавший без вести". Однако позже стало известно, что Рыбянский был материально ответственным лицом - имел доступ к арестованному имуществу, в том числе денежным средствам, выступавшим вещественными доказательствами.

Как выяснилось в ходе проверки, Рыбянский украл более 13 миллионов гривен (сначала речь шла о 16 миллионах) в иностранной валюте и сбежал из Киева. Разыскали его через несколько дней на Ривненщине, где коп скрывался в лесу. Рыбянского задержали и объявили ему о подозрении.

