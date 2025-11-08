UA

Поліцейського, який вкрав мільйони гривень та втік до лісу, відправили під варту

Ілюстративне фото: Рибянського заарештували на 60 діб (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Суд визначив запобіжний захід для київського поліцейського, який вкрав понад 13 мільйонів гривень речових доказів. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внести заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що мова йде про начальника Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрія Рибянського. Він проведе наступні 60 днів під вартою. Також Рибянський може вийти від заставу у розмірі 13,3 млн гривень.

Рибянського взяли під варту в рамках слідства, яке веде Державне бюро розслідувань. Серед іншого, поліцейському інкримінують перевищення службових повноважень.

Справа Рибянського

Нагадаємо, 6 листопада в Києві оголосили в розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського. Поліцейський несподівано не вийшов на службу і перестав виходити на зв'язок.

Спочатку розшук проводився через підозру в умисному убивстві з позначкою "зниклий безвісти". Проте пізніше стало відомо, що Рибянський був матеріально відповідальною особою - мав доступ до арештованого майна, в тому числі грошових коштів, що виступали речовими доказами.

Як з'ясувалося під час перевірки, Рибянський вкрав понад 13 мільйонів гривень (спочатку мова йшла про 16 мільйонів) в іноземній валюті та втік із Києва. Розшукали його через кілька днів на Рівненщині, де коп переховувався у лісі. Рибянського затримали та оголосили йому про підозру.

Національна поліціяДБРСуд