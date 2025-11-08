Поліцейського, який вкрав мільйони гривень та втік до лісу, відправили під варту

Справа Рибянського

Нагадаємо, 6 листопада в Києві оголосили в розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського. Поліцейський несподівано не вийшов на службу і перестав виходити на зв'язок.

Спочатку розшук проводився через підозру в умисному убивстві з позначкою "зниклий безвісти". Проте пізніше стало відомо, що Рибянський був матеріально відповідальною особою - мав доступ до арештованого майна, в тому числі грошових коштів, що виступали речовими доказами.

Як з'ясувалося під час перевірки, Рибянський вкрав понад 13 мільйонів гривень (спочатку мова йшла про 16 мільйонів) в іноземній валюті та втік із Києва. Розшукали його через кілька днів на Рівненщині, де коп переховувався у лісі. Рибянського затримали та оголосили йому про підозру.