В Киеве исчез начальник отделения полиции с арестованными средствами: где его нашли

В Киеве объявили в розыск начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского. Он не вышел на службу и перестал выходить на связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, Юрий Рыбянский, начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве, не вышел на службу и не отвечает на звонки. Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали его поиски.

В полиции уточнили, что поиски коллеги начали в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство - с пометкой "без вести пропавший").

Также полицейские добавили, что Рыбянский был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки внутренняя безопасность обнаружила исчезновение арестованных средств.

По данному факту начато еще одно уголовное производство - по ч.3 ст.365 УКУ (превышение служебных полномочий), которое расследует Государственное бюро расследований.

Фото: в Киеве объявили в розыск начальника отделения полиции Юрия Рыбянского (facebook.com/UA.KyivPolice)

Обновлено в 12.30

Впоследствии стало известно, что внутренняя безопасность НПУ задержала правоохранителя Юрия Рыбянского.

"Полицейского разыскали в Ровенской области. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР", - говорится в сообщении.