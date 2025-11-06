ua en ru
Начальника отделения полиции в Киеве поймали с более чем 16 млн гривен, - ГБР

Киев, Четверг 06 ноября 2025 16:41
Начальника отделения полиции в Киеве поймали с более чем 16 млн гривен, - ГБР Иллюстративное фото: полицейские задержали начальника отделения полиции в Киеве (facebook.com/UA National Police)
Автор: Иван Носальский

Начальник отделения Дарницкого управления полиции Киева пытался сбежать, прихватив с собой более 16 млн гривен.

Об этом заявила советница директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Сапьян сказала, что ГБР будет заниматься расследованием по факту превышения служебных полномочий одного из руководителей следственного отделения Дарницкого управления полиции.

"Если мы говорим сейчас о сумме, потому что действительно человек скрылся с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования, но ориентировочно речь идет о более чем 16 миллионах гривен, и преимущественно эта сумма была в долларах", - добавила она.

Исчезновение начальника отделения полиции в Киеве

Напомним, ранее в Киеве объявили в розыск начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского, который неожиданно не вышел на службу и перестал выходить на связь. После исчезновения офицера сотрудники Департамента внутренней безопасности начали поиски.

Как сообщили в полиции, розыск Рыбянского проводится в рамках уголовного производства, открытого по статье об умышленном убийстве с отметкой "без вести пропавший". Одновременно выяснилось, что он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу.

Во время проверки правоохранители обнаружили пропажу арестованных средств. В связи с этим против Рыбянского возбудили еще одно уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий.

Позже стало известно, что сотрудники внутренней безопасности Нацполиции разыскали и задержали Юрия Рыбянского в Ровенской области. Сейчас продолжаются следственные действия.

