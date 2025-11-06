Начальника отделения полиции в Киеве поймали с более чем 16 млн гривен, - ГБР

Начальник отделения Дарницкого управления полиции Киева пытался сбежать, прихватив с собой более 16 млн гривен.

Об этом заявила советница директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Сапьян сказала, что ГБР будет заниматься расследованием по факту превышения служебных полномочий одного из руководителей следственного отделения Дарницкого управления полиции. "Если мы говорим сейчас о сумме, потому что действительно человек скрылся с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования, но ориентировочно речь идет о более чем 16 миллионах гривен, и преимущественно эта сумма была в долларах", - добавила она.