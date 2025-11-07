ua en ru
Украл кучу долларов и прятался в лесу: задержанному копу из Киева объявили подозрение (фото)

Пятница 07 ноября 2025 20:03
Украл кучу долларов и прятался в лесу: задержанному копу из Киева объявили подозрение (фото) Фото: задержанному полицейскому из Киева объявили подозрение (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Начальнику отделения Дарницкого управления полиции Киева сообщили о подозрении. Он пытался сбежать с вещественными доказательствами в одном из дел на более 13 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, милиционер нарушил установленный порядок хранения вещественных доказательств и оставил денежные средства в своем служебном кабинете, хотя был обязан передать их в банковское учреждение.

Вскоре он перестал выходить на работу, а вместе с ним исчезли и деньги.

Полицейского разыскали через несколько дней в Ровенской области, где он скрывался и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время проведения обысков автомобиля и "тайника" правоохранителя было обнаружено и изъято около 13 млн гривен в иностранной валюте.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: ГБР и Офис генпрокурора

Детали дела

Напомним, 6 ноября в Киеве объявили в розыск начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского, который неожиданно не вышел на службу и перестал выходить на связь.

Как сообщили в полиции, розыск Рыбянского проводился в рамках уголовного производства, открытого по статье об умышленном убийстве с пометкой "без вести пропавший".

В то же время выяснилось, что он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу.

Во время проверки правоохранители обнаружили пропажу арестованных средств. В связи с этим против Рыбянского возбудили еще одно уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий.

Позже стало известно, что сотрудники внутренней безопасности Нацполиции разыскали и задержали Юрия Рыбянского в Ровенской области. Сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщили в ГБР, Рыбянский пытался сбежать, прихватив с собой более 16 млн гривен.

В Бюро заявили, что будут заниматься расследованием по факту превышения служебных полномочий одного из руководителей следственного отделения Дарницкого управления полиции.

