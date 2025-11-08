Поліцейського, який вкрав мільйони гривень та втік до лісу, відправили під варту
Суд определил меру пресечения для киевского полицейского, который украл более 13 миллионов гривен вещественных доказательств. Его взяли под стражу на 60 суток с возможностью внести залог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отмечается, что речь идет о начальнике Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве Юрия Рыбянского. Он проведет следующие 60 дней под стражей. Также Рыбянский может выйти под залог в размере 13,3 млн гривен.
Рыбянского взяли под стражу в рамках следствия, которое ведет Государственное бюро расследований. Среди прочего, полицейскому инкриминируют превышение служебных полномочий.
Дело Рыбянского
Напомним, 6 ноября в Киеве объявили в розыск начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского. Полицейский неожиданно не вышел на службу и перестал выходить на связь.
Изначально розыск проводился по подозрению в умышленном убийстве с пометкой "пропавший без вести". Однако позже стало известно, что Рыбянский был материально ответственным лицом - имел доступ к арестованному имуществу, в том числе денежным средствам, выступавшим вещественными доказательствами.
Как выяснилось в ходе проверки, Рыбянский украл более 13 миллионов гривен (сначала речь шла о 16 миллионах) в иностранной валюте и сбежал из Киева. Разыскали его через несколько дней на Ривненщине, где коп скрывался в лесу. Рыбянского задержали и объявили ему о подозрении.