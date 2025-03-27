В чем разница между старым и новым соглашением по редкоземам: объяснение нардепа

По его словам, документ, состоящий из 58 страниц, значительно отличается от предыдущей декларации о намерениях, которая так и не была подписана из-за споров в Белом доме.

"Если предыдущий проект можно было назвать "брачным предложением", то это соглашение - уже настоящий "брачный контракт". Это коммерческое соглашение. Оно даже написано текстом, не как международные соглашения, а как коммерческие соглашения, условно, между двумя компаниями... Проблема в том, что прав Украины там почти нет, только у американцев", - рассказал нардеп.

Он считает, что украинский парламент никогда не ратифицирует данное соглашение в таком виде, какой оно имеет сейчас. Именно поэтому заявление президента США Дональда Трампа о том, что соглашение скоро будет подписано - выглядит довольно странно, ведь там многое надо детализировать.

"Легче, наверное, перечислить те ноль пунктов, которые в интересах Украины. Они (американцы, - ред.) хотят создать фонд в штате Делавэр, деньги будут за рубежом. Приходить они будут из государственного бюджета, конвертироваться в иностранную валюту и приходить в этот фонд. Если вдруг по нашей причине какие-то деньги туда не дошли, мы обязаны это заплатить", - говорит Железняк.

Политик подчеркнул, что США включили в фонд всю военную помощь, предоставленную с 2022 года, а Украина, в свою очередь, должна вносить в него средства по использованию природных ресурсов, среди которых газ, нефтепродукты и даже неопределенное "другое".

При этом именно американская сторона имеет полный контроль над использованием этих средств и правом изменять условия соглашения. В частности Украина должна будет согласовывать с соединенными штатами даже вопрос того, кому продавать свои ископаемые. Это касается как государственной добычи, так и частной.

"Речь идет обо всем, что добываются, будет добываться, на оккупированных, не на оккупированных территориях, государственными предприятиями, частными предприятиями. Мягко говоря, коллеги из США достаточно широко захотели трактовать наше щедрое предложение от президента в "плане победы" о редкоземельных металлах. Ну и трактовка редкоземельных металлов значительно стала шире так же", - сказал он.

Соглашение о редкоземельных металлах

В конце февраля Украина и Соединенные Штаты планировали подписать рамочное соглашение о редкоземельных металлах. Однако из-за ссоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме этого не произошло.

На днях Зеленский рассказал, что Вашингтон предложил Киеву новое соглашение о недрах. По словам президента, это сразу полноценное соглашение, которое должна ратифицировать Рада.