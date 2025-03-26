США и Украина могут подписать сделку о редкоземах на следующей неделе, - Бессент
США подготовили для Украины "полноценный" вариант сделки о полезных ископаемых. Она может быть заключена на следующей неделе.
Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы передали (Украине - ред.) готовый документ об экономическом партнерстве. В настоящее время он рассматривается украинцами, и мы надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи", - рассказал он.
По словам Бессента, первоначальный проект соглашения, которое Украина и США могли подписать в конце февраля, был изложен на четырех страницах. Но Вашингтон воспользовался моментом, чтобы "перейти к завершенному соглашению".
"Поэтому я уверен, что мы быстро продвинемся и подпишем его", - добавил министр финансов.
Сделка о редкоземах
Напомним, Украина и США планировали подписать рамочное соглашение о редкоземах 28 февраля. После этого страны хотели заключить еще одно соглашение, которое стало бы "более серьезным" и содержало детали сотрудничества в сфере полезных ископаемых.
Но все пошло не по плану. Рамочное соглашение не было подписано 28 февраля из-за ссоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
При этом вчера, 25 марта, Зеленский рассказал, что Вашингтон предложил Киеву новое соглашение о недрах. По словам президента, это сразу полноценная сделка, которую должна будет ратифицировать Рада.
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