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США и Украина могут подписать сделку о редкоземах на следующей неделе, - Бессент

Вашингтон, Среда 26 марта 2025 22:14
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США и Украина могут подписать сделку о редкоземах на следующей неделе, - Бессент Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США подготовили для Украины "полноценный" вариант сделки о полезных ископаемых. Она может быть заключена на следующей неделе.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы передали (Украине - ред.) готовый документ об экономическом партнерстве. В настоящее время он рассматривается украинцами, и мы надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи", - рассказал он.

По словам Бессента, первоначальный проект соглашения, которое Украина и США могли подписать в конце февраля, был изложен на четырех страницах. Но Вашингтон воспользовался моментом, чтобы "перейти к завершенному соглашению".

"Поэтому я уверен, что мы быстро продвинемся и подпишем его", - добавил министр финансов.

Сделка о редкоземах

Напомним, Украина и США планировали подписать рамочное соглашение о редкоземах 28 февраля. После этого страны хотели заключить еще одно соглашение, которое стало бы "более серьезным" и содержало детали сотрудничества в сфере полезных ископаемых.

Но все пошло не по плану. Рамочное соглашение не было подписано 28 февраля из-за ссоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

При этом вчера, 25 марта, Зеленский рассказал, что Вашингтон предложил Киеву новое соглашение о недрах. По словам президента, это сразу полноценная сделка, которую должна будет ратифицировать Рада.

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