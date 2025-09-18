ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Politico назвало две даты объявления 19-го пакета санкций ЕС против России

Украина, Четверг 18 сентября 2025 10:28
UA EN RU
Politico назвало две даты объявления 19-го пакета санкций ЕС против России Фото: ЕС объявит санкции против России 19 или 22 сентября (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новый пакет санкций Европейского союза против России задерживается, но его обещают представить до начала следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Еврокомиссия планировала 16 сентября представить новый, 19-й пакет санкций. Однако давление со стороны Дональда Трампа, требующего от Европы более решительных шагов в обмен на поддержку американских санкций, усложнило процесс в Брюсселе.

Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что санкционный пакет стоит ожидать в пятницу 19 сентября или в понедельник 22 сентября. Два дипломата рассказали Politico, что некоторые чиновники надеются на более раннюю публикацию.

Заявление Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заверила журналистов, что пакет будет представлен в ближайшее время. "Россия испытывает Запад. Если Путин почувствует слабость, он продолжит наступление, потому что хочет нас проверить. Европа должна отвечать жестко", - сказала Каллас.

Она подчеркнула необходимость усилить удары по российским банкам, энергетическим компаниям, криптобиржам и "теневому флоту". "Лишение Москвы средств для ведения войны крайне важно, чтобы положить конец этому конфликту", - отметила Каллас.

Энергетический фактор

Среди требований Трампа - отказ НАТО от зависимости от российской нефти. Однако это сложно выполнить, учитывая позицию Турции, которая сильно зависит от российских энергоресурсов и не присоединилась к санкциям против Москвы.

В самом ЕС Венгрия и Словакия тормозят сокращение зависимости от российских поставок. Каллас в своих заявлениях не упомянула о полном прекращении импорта нефти, чего добивается Трамп.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Трампом заявила, что санкционный пакет будет направлен против "крипто, банков и энергетики". Китай она в своем заявлении не упомянула.

По данным Bloomberg, новый санкционный пакет ЕС против России будет объявлен после согласования единого подхода с G7.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Российская Федерация
Новости
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре