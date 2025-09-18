Politico назвало две даты объявления 19-го пакета санкций ЕС против России

Новый пакет санкций Европейского союза против России задерживается, но его обещают представить до начала следующей недели.

Еврокомиссия планировала 16 сентября представить новый, 19-й пакет санкций. Однако давление со стороны Дональда Трампа, требующего от Европы более решительных шагов в обмен на поддержку американских санкций, усложнило процесс в Брюсселе.

Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что санкционный пакет стоит ожидать в пятницу 19 сентября или в понедельник 22 сентября. Два дипломата рассказали Politico, что некоторые чиновники надеются на более раннюю публикацию.

Заявление Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заверила журналистов, что пакет будет представлен в ближайшее время. "Россия испытывает Запад. Если Путин почувствует слабость, он продолжит наступление, потому что хочет нас проверить. Европа должна отвечать жестко", - сказала Каллас.

Она подчеркнула необходимость усилить удары по российским банкам, энергетическим компаниям, криптобиржам и "теневому флоту". "Лишение Москвы средств для ведения войны крайне важно, чтобы положить конец этому конфликту", - отметила Каллас.

Энергетический фактор

Среди требований Трампа - отказ НАТО от зависимости от российской нефти. Однако это сложно выполнить, учитывая позицию Турции, которая сильно зависит от российских энергоресурсов и не присоединилась к санкциям против Москвы.

В самом ЕС Венгрия и Словакия тормозят сокращение зависимости от российских поставок. Каллас в своих заявлениях не упомянула о полном прекращении импорта нефти, чего добивается Трамп.