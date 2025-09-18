Politico назвало дві дати оголошення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії затримується, але його обіцяють представити до початку наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Єврокомісія планувала 16 вересня представити новий, 19-й пакет санкцій. Однак тиск з боку Дональда Трампа, який вимагає від Європи більш рішучих кроків в обмін на підтримку американських санкцій, ускладнив процес у Брюсселі.

Єврокомісія повідомила послам країн ЄС, що санкційний пакет варто очікувати в п'ятницю 19 вересня або в понеділок 22 вересня. Два дипломати розповіли Politico, що деякі чиновники сподіваються на більш ранню публікацію.

Заява Каллас

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас запевнила журналістів, що пакет буде представлено найближчим часом. "Росія випробовує Захід. Якщо Путін відчує слабкість, він продовжить наступ, тому що хоче нас перевірити. Європа повинна відповідати жорстко", - сказала Каллас.

Вона наголосила на необхідності посилити удари по російських банках, енергетичних компаніях, криптобіржах і "тіньовому флоту". "Позбавлення Москви засобів для ведення війни вкрай важливе, щоб покласти край цьому конфлікту", - зазначила Каллас.

Енергетичний фактор

Серед вимог Трампа - відмова НАТО від залежності від російської нафти. Однак це складно виконати з огляду на позицію Туреччини, яка сильно залежить від російських енергоресурсів і не приєдналася до санкцій проти Москви.

У самому ЄС Угорщина і Словаччина гальмують скорочення залежності від російських поставок. Каллас у своїх заявах не згадала про повне припинення імпорту нафти, чого домагається Трамп.