"Полесье" против именитой "Фиорентины": битва за Лигу конференций
21 августа житомирское "Полесье" начнет борьбу за выход в групповой этап Лиги конференций сезона-2025/26 против итальянской "Фиорентины".
Кто фаворит и где смотреть матч - подскажет РБК-Украина.
Путь "Полесья" в еврокубках
Житомиряне стартовали во втором квалификационном раунде Лиги конференций, пройдя андорскую "Санта-Колому" (1:2, 4:1).
В третьем раунде команда Руслана Ротаня одолела венгерский "Пакш" (3:0, 2:1), получив право сыграть в плейоф.
В чемпионате Украины "Полесье" пока демонстрирует нестабильные результаты, ведь после победы над "Карпатами" были поражения от "Колоса" и ЛНЗ.
Из-за дисквалификации левый защитник Богдан Михайличенко не сможет принять участие в матче.
Соперник - "Фиорентина"
Итальянский клуб завершил прошлый сезон Серии А на шестом месте и автоматически попал в плей-офф Лиги конференций.
Команда во главе со Стефано Пиоли еще не сыграла официальных матчей в новом сезоне, однако в составе есть опытные футболисты: Джеко, Робин Гозенс, Мойзе Кин и Додо.
Напомним, что "Фиорентина" дважды была финалистом Лиги конференций (2023 и 2024 годы), что подчеркивает серьезность намерений клуба в нынешнем турнире.
А накануне старта сезона команда провела товарищеский матч против "Манчестер Юнайтед" (0:0).
Прогноз букмекеров
Букмекеры считают абсолютным фаворитом "Фиорентину". На победу итальянского клуба можно поставить с коэффициентом 1,40, ничья оценена в 4,55, а выигрыш "Полесья" - 7,50.
В двухматчевой дуэли преимущество также на стороне "фиалок": их триумф оценен коэффициентом 1,10, тогда как итоговый успех житомирского клуба - 6,00.
Судейская бригада и VAR
Главным арбитром матча "Полесье" - "Фиорентина" будет Алияр Агаев из Азербайджана. Ему будут помогать ассистенты Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, четвертый арбитр - Кямал Умудлу.
На матче с системой VAR будут работать Роберт Шрёдер (Германия) и Ингилаб Маммадов (Азербайджан).
Где и когда смотреть матч
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний поединок пройдет на "Татран Арене" в словацком Прешове.
Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию обеспечит платформа Киевстар ТВ.
Ответный матч состоится 28 августа в итальянском Реджо-Эмилия.
Победитель противостояния попадет в основной раунд Лиги конференций, а проигравший завершит еврокубковый сезон.
Сегодня состоятся матчи еще двух украинских клубов в еврокубках. "Шахар" встретится со швейцарским "Серветтом" в квалификации Лиги конференций, после вылета из Лиги Европы.
А киевское "Динамо" сыграет против тель-авивской команды "Маккаби". Отметим, что "бело-синие" продолжают борьбу в Лиге Европы, ведь бесславно уступили в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее мы писали, что Украина впервые за 20 лет осталась без представителя в Лиге чемпионов.
