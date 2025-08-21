"Полесье" против именитой "Фиорентины": битва за Лигу конференций

21 августа житомирское "Полесье" начнет борьбу за выход в групповой этап Лиги конференций сезона-2025/26 против итальянской "Фиорентины".

Кто фаворит и где смотреть матч - подскажет РБК-Украина .

Путь "Полесья" в еврокубках

Житомиряне стартовали во втором квалификационном раунде Лиги конференций, пройдя андорскую "Санта-Колому" (1:2, 4:1).

В третьем раунде команда Руслана Ротаня одолела венгерский "Пакш" (3:0, 2:1), получив право сыграть в плейоф.

В чемпионате Украины "Полесье" пока демонстрирует нестабильные результаты, ведь после победы над "Карпатами" были поражения от "Колоса" и ЛНЗ.

Из-за дисквалификации левый защитник Богдан Михайличенко не сможет принять участие в матче.

Соперник - "Фиорентина"

Итальянский клуб завершил прошлый сезон Серии А на шестом месте и автоматически попал в плей-офф Лиги конференций.

Команда во главе со Стефано Пиоли еще не сыграла официальных матчей в новом сезоне, однако в составе есть опытные футболисты: Джеко, Робин Гозенс, Мойзе Кин и Додо.

Напомним, что "Фиорентина" дважды была финалистом Лиги конференций (2023 и 2024 годы), что подчеркивает серьезность намерений клуба в нынешнем турнире.

А накануне старта сезона команда провела товарищеский матч против "Манчестер Юнайтед" (0:0).

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают абсолютным фаворитом "Фиорентину". На победу итальянского клуба можно поставить с коэффициентом 1,40, ничья оценена в 4,55, а выигрыш "Полесья" - 7,50.

В двухматчевой дуэли преимущество также на стороне "фиалок": их триумф оценен коэффициентом 1,10, тогда как итоговый успех житомирского клуба - 6,00.

Судейская бригада и VAR

Главным арбитром матча "Полесье" - "Фиорентина" будет Алияр Агаев из Азербайджана. Ему будут помогать ассистенты Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, четвертый арбитр - Кямал Умудлу.

На матче с системой VAR будут работать Роберт Шрёдер (Германия) и Ингилаб Маммадов (Азербайджан).

Где и когда смотреть матч

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний поединок пройдет на "Татран Арене" в словацком Прешове.

Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию обеспечит платформа Киевстар ТВ.

Ответный матч состоится 28 августа в итальянском Реджо-Эмилия.

Победитель противостояния попадет в основной раунд Лиги конференций, а проигравший завершит еврокубковый сезон.