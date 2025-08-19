Печальная история для "Полесья": как "Фиорентина" шокировала украинцев в еврокубках (видео)

Житомирское "Полесье" в битве за основной турнир Лиги конференций сойдется с не просто грандом итальянского футбола - "Фиорентиной". А с очень неудобным для украинцев соперником, который более чем за полвека не проиграл отечественным командам ни разу.

О неутешительных результатах наших клубов против "фиалок" из Флоренции - рассказывает РБК-Украина .

Три свидания с "Динамо"

"Фиорентина" трижды играла в еврокубках с киевским "Динамо" и трижды выбивала киевлян из дальнейших розыгрышей. Причем все время по примерно одинаковому сценарию - победа и ничья.

Разница лишь в домашних или гостевых аренах, где "фиалки" делали решительный шаг к общему успеху.

Впервые пути команд пересеклись в 1/8 финала Кубка чемпионов-1969/70. В первом поединке в Киеве итальянцы одолели чемпионов СССР со счетом - 2:1. Они забили первыми, потом Виктор Серебряников уравнял шансы. Но сохранить хотя бы ничью киевляне не смогли.

Ответный матч во Флоренции завершился без забитых голов. Динамовцы вылетели из турнира.

Следующее свидание произошло через 20 лет - в 1/8 финала Кубка УЕФА-1989/90. На этот раз победу итальянцы одержали в домашней игре - единственный гол с пенальти забил Роберто Баджо. Ответный матч в Киеве завершился с нулями на табло. Поэтому дальше в турнире снова пошел коллектив из Флоренции.

Третья встреча состоялась уже во времена независимой Украины - в четвертьфинале Лиги Европы-2014/15. В составе "фиалок" тогда играл будущая мегазвезда АПЛ Мохаммед Салах. Он, правда, Александру Шовковскому не забил. Но это сделали его партнеры по команде.

В Киеве "Динамо" выигрывало до последней минуты, благодаря голу Джермейна Ленса, но пропустило в компенсированное время.

Во Флоренции - "бело-синие" уже традиционно сложили оружие перед "фиалками" - 0:2.

Конкуренция от "Днепра"

Кроме "Динамо", флорентийцы дважды пересекались с "Днепром". Украинская команда мало в чем уступала сопернику, но все равно проиграла в трех поединках из четырех.

Первые встречи прошли в 1/64 финала Кубка УЕФА-2001/02. В тогда еще Днепропетровске все завершилось нулевой ничьей, а в Италии - победили хозяева - 2:1. На два мяча итальянцев днепряне ответили голом Юрия Слабышева за две минуты до финального свистка арбитра.

Во второй раз команды померились силами в групповом раунде Лиги Европы-2013/14. Обе команды сильно провели турнир и в итоге вместе вышли в плей-офф. Но в обеих очных встречах сильнее были итальянцы.

На "Днепр-Арене" "Фиорентина" одержала победу со счетом - 2:1. Единственный гол хозяев провел с пенальти Евгений Селезнев.

А во Флоренции "фалки" дважды забили безответно.

Таким образом, общая статистика "Фиорентины" против украинских команд такова: 6 побед, и 4 ничьи в 10-ти поединках. Разница мячей - 12-5.

Что скажет "Полесье"?

Теперь "фиалок" ждут противостояния с третьим украинским клубом - "Полесьем". Удастся ли "волкам" изменить печальную статистику - узнаем уже скоро.

Матчи между соперниками в рамках плей-офф раунда Лиги конференций состоятся 21 и 28 августа. В первой игре "Полесье" выступит номинальным хозяином. Она состоится в словацком городе Прешов. Начало - в 21:00 по киевскому времени.