"Шахтер" начинает битву в Лиге конференций: чего ждать от матча с "Серветтом"

В четверг, 21 августа, донецкий "Шахтер" проведет первую встречу плей-офф раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. "Горняки" сыграют со швейцарским "Серветтом" за место в основной части турнира.

Кто фаворит и где смотреть матч - подскажет РБК-Украина .

Детали матча "Шахтер" - "Серветт"

В связи с войной против российского оккупанта, украинский клуб сыграет свой домашний матч в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Шотландии. Главный рефери - Ник Уолш. Его ассистенты - Дэниел Макфарлейн и Фрэнсис Коннор. Четвертый арбитр - Крис Грэм. На VAR будут работать Эндрю Даллас и Дональд Робертсон.

Путь дончан в еврокубках 2025/26

Донецкий клуб начинал свою еврокампанию в квалификации Лиги Европы. На первом этапе команда одолела "Ильвес", а затем уверенно обошла турецкий "Бешикташ", разгромив "орлов" в обоих матчах.

Однако на пути "горняков" стал греческий "Панатинаикос", который выбил украинский коллектив в серии послематчевых пенальти. Несмотря на то, что "Шахтер" выглядел лучше в обоих поединках, в следующий раунд пробился вице-чемпион Греции.

Отметим, что из-за удаления в поединке против "Панатинаикоса" в предстоящей встрече не сыграет полузащитник Олег Очеретько, который успел закрепиться в основном составе. Кроме того, матч будет пропускать и главный тренер Арда Туран, который также получил удаление.

Перед матчем с "Серветтом" дончане провели поединок чемпионата Украины, одолев на выезде "Верес" со счетом 2:0.

О швейцарском клубе

Когда-то "Серветт" был одним из лидеров швейцарского футбола, имея в своем активе 17 чемпионских титулов, хотя последний был добыт 26 лет назад. В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте, что позволило ей попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Однако после гостевой победы над чешской "Викторией" со счетом 1:0 начались проблемы. Дома женевцы уступили со счетом 1:3 и вылетели в квалификацию Лиги Европы.

Под руководством нового тренера Жослена Гурвеннека "Серветт" проиграл голландскому "Утрехту" и, как и "Шахтер", попал в решающий раунд квалификации Лиги конференций.

История противостояний

Предстоящий матч станет для соперников третьей официальной встречей. До этого они пересекались лишь в далеком 1983 году в рамках Кубка обладателей кубков. Тогда в обоих матчах победу одержал "Шахтер" - 1:0 и 2:1.

Где и когда смотреть

Поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на канале УПЛ.ТВ. Этот канал можно смотреть на большинстве ОТТ-платформ, таких как MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet.TV и другие.