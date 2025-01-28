В Покровске стало больше мест, куда не могут добраться спасатели и эвакуационные авто

Бои за Покровск

Напомним, 27 января спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о том, что российские оккупанты изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.

При этом Трегубов уточнял, что на Покровском направлении происходит около половины всех боестолкновений. Под Покровском большое количество малых боестолкновений.

По состоянию на начало января было известно, что в Покровске оставалось еще около 7 300 мирных жителей.

Детально о том, что сейчас происходит на восточном фронте, - в материале РБК-Украина.

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