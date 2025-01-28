У Покровську побільшало місць, куди не можуть дістатися рятувальники та евакуаційні авто

Бої за Покровськ

Нагадаємо, 27 січня спікер оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про те, що російські окупанти змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.

При цьому Трегубов уточнював, що на Покровському напрямку відбувається близько половини всіх бойових зіткнень. Під Покровськом велика кількість малих бойових зіткнень.

Станом на початок січня було відомо, що в Покровську залишалося ще близько 7 300 мирних жителів.

Детально про те, що зараз відбувається на східному фронті, - в матеріалі РБК-Україна.

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