В Покровске остаются еще более 7 тысяч гражданских, эвакуация замедлилась, - МВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка в эфире "Суспільне" .

"Ситуация с безопасностью у нас ухудшается, потому что бьют постоянно последние недели из артиллерии, КАБы по погоде, FPV-дроны постоянно - просто замучили", - рассказал Добряк.

Он отметил, что сейчас в Покровске проживает 7 300 гражданских.

"Сейчас эвакуация немного снизилась, после 12 декабря, когда отключили газоснабжение, а затем и электроснабжение, то тогда за неделю выехало почти 3000 человек. Сегодня если брать статистику от 5 до 10 человек выезжает за сутки",- добавил начальник МВА.

По его словам, российские войска умышленно обстреливают коммунальную технику в течение последних семи недель.

"Намеренно "охотились" на те небольшие 5-тонники, которые завозили продукты в магазины, хлебные машины. Цинично. Мы понимаем, что оператор FPV-дрона видит куда он летит и кого поражает. Кстати наш коммунальщик из теплосети также погиб от FPV-дрона - ехал на работу. Эти случаи не единичны, это ужасная статистика по охоте FPV-дронов на наших людей. Есть небольшой район, 15%, куда еще не долетают, но это вопрос времени", - рассказал Добряк.

Он добавил, что сейчас в городе остались немного магазинов, несколько аптек, работают несколько специалистов территориального центра, которые уговаривают пожилых людей уехать из общины. Вывозят мусор коммунальщики, также работает ритуальная служба.

В некоторых районах города коммунальщики по возможности консервируют здания, однако в основном они работают в населенных пунктах, где ситуация с безопасностью позволяет это сделать. Работники теплосети самостоятельно сделали две котельные, которые отапливают больницы.