Удержать Донбасс. Какая ситуация на поле боя и удается ли ВСУ стабилизировать фронт

Первый месяц 2025 года выдался сложным для Сил обороны Украины. Россияне расширяют контроль над югом Донецкой области, в частности над районом Великой Новоселки и Покровска, параллельно подготавливая условия к началу битвы за центральную и северную части региона.

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Великая Новоселка на грани захвата

Поселок Великая Новоселка - важнейший укрепрайон на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей - российская армия штурмует с декабря 2024 года. В середине января агрессор захватил села Нескучное и Времевка с юго-запада и по сути завершил окружение Великой Новоселки, поскольку еще несколько недель назад вышел к реке Мокрые Ялы в районе села Новый Комар.

Прямо сейчас бои идут уже в самом поселке, хотя, если судить по карте проекта DeepState и по сведениями отдельных OSINT-обозревателей, Силы обороны, возможно, уже даже вышли из этого населенного пункта. Так или иначе, не вполне ясно, какие еще силы остаются там, но вряд ли смогут продержаться долго.

На прошлой неделе российские "Z-паблики" писали о наступлении сразу с трех направлений и называли захват поселка вопросом времени. В сети появились кадры с российскими флагами, а накануне минобороны страны-агрессора заявило о якобы полном контроле над Великой Новоселкой.



Фото: российские войска почти захватили Великую Новоселку (deepstatemap.live)

Официально украинская сторона отрицает эту информацию. Сегодня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, Силы обороны оставили южную часть.

"Любые другие действия могли бы вызвать их окружение и ненужные потери. По состоянию на сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта, тогда как украинцы удерживают определенные его рубежи, чтобы они (россияне, - ред.) не пошли дальше", - отметил он.

По словам бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, украинские войска все еще контролируют небольшую северо-западную часть Великой Новоселки. На картах DeepState она отмечена как "серая зона".

"Вопрос не столько в процентах, сколько в том, как будут проходить боевые действия дальше. На текущее время с точки зрения опорного пункта она фактически потеряла свое значение. На мой взгляд, речь уже о том, чтобы формировать оборонные рубежи за пределами Великой Новоселки и не допустить быстрого продвижения", - рассказал он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Угрозы для Сил обороны на Кураховском выступе

После выхода из Курахово украинские войска на этом выступе по-прежнему находятся под угрозой окружения. К западу от города линии обороны проходят по рекам Волчья на севере и Сухие Ялы на юге, и к месту их слияния в районе Андреевки и Константинополя пытаются пробиться оккупанты.



Россияне уже вышли к окраинам Андреевки и вплотную подошли к Константинополю. А группировка, которая наступает из Курахово, штурмует украинские позиции в селе Дачное. Не исключено, что ВСУ придется отходить дальше на запад по трассе Донецк - Запорожье. Однако не ясно, где и когда получится восстановить устойчивую оборону.

Фото: Силы обороны под угрозой окружения на Кураховском выступе (deepstatemap.live)

При этом украинским войскам все равно будут угрожать удары с севера и юга, особенно в случае захвата Великой Новоселки, который позволит противнику наступать на трассу широким фронтом. Аналитики Института изучения войны (ISW) полагают, что именно это может показать, где Россия будет наступать весной. Первый вариант - в сторону административной границы с Днепропетровской областью, второй - с прицелом на Покровск.

Скорее всего, прорабатываются оба варианта, и россияне хотели бы зайти хотя бы даже на условные 100 метров в Днепропетровскую область, считает Романенко. Однако безусловной задачей №1 будет захват Покровска и Мирнограда, где реализуется стратегия тактического уровня по лишению Сил обороны логистических путей.

"Одновременно воевать на два направления у них (россиян, - ред.) сил нет. Поэтому считаю, что главным будет Покровское направление. Они еще несколько месяцев назад пытались захватить город, но наши резервы сбили наступательный импульс", - добавил эксперт.

Россия пытается охватить Покровск

На фоне тяжелейшего положения в Великой Новоселке ситуация в Покровске - важном стратегическом городе - выглядит более оптимистичной. Российские войска все еще не проникли в город, но фланги вокруг него продолжают проседать.

В декабре противник нанес удар, форсировал реку Соленая и вышел к западным окраинам Покровска. Сейчас бои ведутся уже в 7-12 км к западу за промышленный комплекс возле поселков Котлино и Удачное. Кроме того, оккупанты продвигаются вдоль реки и дальше на запад, растягивая украинскую оборону. Другая группировка активизировалась, захватив Воздвиженку, и достигла трассы Е50 к востоку от Покровска.

Фото: противник пытается охватить Покровск с запада и востока (deepstatemap.live)



Если на западе российским войскам удастся перерезать дорогу на Днепр, оборона Покровска резко ослабнет. После этого начнется битва непосредственно за агломерацию Покровск - Мирноград. Ставки высоки, поскольку ее захват открывает путь как на Днепр, так и в северные районы Донецкой области.

По словам спикера "Хортицы" Виктора Трегубова, интенсивность атак выросла, и на Покровское направление приходится чуть ли не половина штурмов. Россияне не идут на город в лоб, а пытаются охватить, обойти и заставить украинский гарнизон выйти из него.

Как бы не хотелось, чтобы план наступления провалился, но если в результате очередная крепость на Донбассе падет, это будет означать, что россияне свой план выполнили, полагает Романенко.

"Они могут отказаться от него, если у нас появятся ресурсы, которых в настоящее время нет. На мой взгляд, неверно задавать вопрос, когда начнется битва за Покровск. Это происходит на наших глазах. И сейчас их диверсионно-разведывательные группы ищут слабые места в Покровской обороне", - рассказал собеседник.

Торецк и Часов Яр держатся после месяцев боев

Здесь бои не похожи на наступление на юге Донецкой области. Из Часова Яра на господствующей высоте противник пытается выдавить Силы обороны Украины больше года. За агломерацию Торецка бои идут с лета 2024 года и продвижение оккупантов редко превышает несколько сотен метров в неделю.

Уличные бои в Торецке уже идут на северных и восточных окраинах, где находятся шахты и терриконы. Почти вся жилая застройка занята россиянами, очаг сопротивления ВСУ - железная дорога и промышленная зона вдоль нее на западе города. Недавно украинским силам удалось отвоевать ограниченные позиции, а военные говорят, что продолжают держаться в административных границах Торецка.

В Часовом Яре противник зашел на территорию огнеупорного комбината - главного укрепрайона украинских войск. Бои ведутся за центральную часть города. "Z-паблики" пишут о продвижении до улицы Центральная в западной части и на южной окраине, но подтверждений этому нет. Согласно украинским сообщениям, россияне прячутся и передвигаются по каналу Северский Донец - Донбасс, а на подкрепление к ним перебросили подразделения ВДВ, "ахматовцев" и бывших "вагнеровцев".



Фото: после Торецка и Часова Яра россияне могут устремиться на Славянско-Краматорскую агломерацию (deepstatemap.live)

До сих пор вооруженные силы России вели не скоординированные наступления в центре и на севере Донецкой области. Однако западные аналитики полагают, что операции могут быть объединены в большое наступление на дуге от Покровска до Часова Яра с целью захвата Славянско-Краматорской агломерации, что якобы станет кульминацией войны.

Военный эксперт Павел Нарожный не согласен с этой точкой зрения. По его словам, у россиян нет ресурсов, чтобы быстро прорывать оборону и продвигаться единым широким фронтом.

"Мы редко видим атаки с большими механизированными колоннами. Чтобы прорвать оборону на каком-то участке, им нужно 15-20 танков, загрузить 400 штурмовиков в БТР и БМП, провести массированную артподготовку и так далее. Но есть момент - практически вся линия фронта заминирована, почти везде есть наша артиллерия, которая останавливает такие атаки. И есть дронщики, которые добивают врага после артиллерии", - рассказал он.

Он также отметил, что на данный момент в резерве у противника около 40 000 военных, причем по всему фронту.

"Можно было бы быстро прорваться, если бы в резерве было тысяч 300. Но их не существует. Максимум, они могут сфокусироваться и наступать как сейчас на Покровском направлении. Но Покровск они пробить не могут, Курахово и Великую Новоселку практически уничтожили. Широким фронтом на Славянск и Краматорск они просто увязнут. Не смогут двигаться "стройными рядами", это не сработает. Они и дальше будут двигаться черепашьим ходом", - добавил собеседник.

К тому же есть еще один важный нюанс: учитывая последнюю тактику россиян - наступление на большие города с охватом - едва ли они будут идти на Славянск или Краматорск буквально "в лоб". А условия для наступления на эту агломерацию с разных направлений - например, со стороны Лимана и Северска - у них все еще не сформированы. Там Силы обороны пытаются удерживать позиции.

Движение к Осколу и акцент на Лиман

Операция, которая должна вывести оккупантов на Славянск и Краматорск с севера, разворачивается на Лимано-Купянской оси. Осенью они вышли к реке Оскол на юг от Купянска, но с тех пор не могут расширить плацдарм. Попытка захватить восточную части Купянска одной атакой бронетехники тоже потерпела неудачу.

При этом враг сумел закрепиться на правом берегу Оскола к северу от райцентра возле Двуречной. ВСУ пока не удалось ликвидировать этот плацдарм, но и не допустили его расширения.





Фото: враг пытается пробиться к реке Оскол и выйти на Лиман Донецкой области (deepstatemap.live)

Теперь противник пытается выйти к Осколу на широком фронте, наступая в сторону Лимана и Боровой. Поскольку россияне перебрасывают силы на Лиман, вряд ли в ближайшее время они предпримут серьезные попытки наступать на Купянск, прогнозирует Игорь Романенко.

"Они считают, что более принципиально продвигаться на Лиман. Там они захватили очередной населенный пункт (село Ивановка, - ред.). Сил на все участки не хватает, но на отдельных они сосредотачиваются, перегруппировываются и захватывают наши земли. К сожалению, это будет продолжаться, пока мы не найдем, каким образом это остановить", - отметил он.

Сейчас основные усилия оккупанты сосредоточили на Колодязе и Ямполовке. Расстояние от линии фронта до Лимана - 12 километров.

Курская область остается буферной зоной

После серии неудач украинским войскам удалось создать прочную оборону вокруг Суджи, а за последние месяцы линия фронта сократилась примерно вдвое.



Российская группировка в основном состоит из лучших соединений из ВДВ и морской пехоты, им также помогает подкрепление из Северной Корее. Однако вряд ли они имеют такое же численное преимущество, как в южной части Донбасса.



Фото: Курская область обеспечивает Украине буферную зону от наступления на Сумы и Харьков (deepstatemap.live)

Украинская оборона держится на трех важных пунктах - Малая Локня, Свердликово и южных окраинах Суджи. Российские войска пытаются захватить все три пункта. Особенно тяжелые бои ведутся вокруг Малой Локни, где позиции по несколько раз переходили из рук в руки. ВСУ пока не планируют оставлять Курский плацдарм, поэтому можно предположить, что по мере продвижения противника сопротивление будет только возрастать.

Накануне президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о важности операции в Курской области. "Мы сохраняем буферную зону на территории России, чтобы обезопасить от российских наступлений наши Сумы и Харьков", - сказал он.

Удастся ли Украине стабилизировать фронт

Почти месяц назад Зеленский заявил, что поставил военным задачу стабилизировать фронт в январе. "Это очень сложно. Если поступит все то, что пообещали (западные партнеры, - ред.), потому что у нас есть графики и мы ждем, оно уже идет, что-то в пути. В январе мы все это должны получить", - отметил он.

Но тут же уточнил, что стабилизация возможна не только за счет поставок нового оружия, но и украинского контингента, который вооружается и проходит подготовку за границей. Спустя несколько недель противник продолжает продвигаться, поэтому, вероятно, выполнить эту задачу до конца января не представляется возможным.

На прошлой неделе командовать Оперативно-стратегической группировкой "Хортица" отправили командующего Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого. Как заявил Зеленский, это поможет сочетать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад.

"Генерал Драпатый действительно идет туда для стабилизации фронта", - говорит Павел Нарожный.

По его словам, сейчас на Востоке россияне наступают, потому что имеют преимущество в артиллерии 1,5-2:1 по количеству выстрелов и стволов. А еще у них гораздо больше личного состава и сохраняется господство в воздухе.

По мнению Нарожного, явных предпосылок для скорой стабилизации фронта нет. Даже возможное начало мирного процесса вряд ли резко изменит ситуацию: Россия продолжает мобилизацию, Северная Корея помогает оружием, а "мирные планы" пока существуют только на страницах западной прессы.

С другой стороны, вряд ли стоит полностью исключать, что ситуация может измениться, если к моменту переговоров стороны согласятся хотя бы на временное прекращение огня.

При подготовке текста использовались: аналитика Института изучения войны (ISW), карты проекта DeepState, заявления спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, комментарии экспертов Игоря Романенко и Павла Нарожного.