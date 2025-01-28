В Покровске стало больше мест, куда не могут добраться спасатели и эвакуационные авто

В Покровске работа спасателей становится все более сложной. Это же касается и эвакуации людей на автомобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Покровской городской военной администрации Сергея Добряка.

Он уточнил, что в связи с такими обстоятельствами некоторым жителям Покровска нужно выходить на эвакуацию пешком.

"Если мы берем последнюю неделю, увеличилось количество мест в городе, где не может проехать ни Государственная служба по чрезвычайным ситуациям… Есть некоторые проблемные участки, куда уже не доезжают ни наши специалисты, ни ГСЧС, ни эвакуация", - рассказал глава ГВА.

Добряк призвал тех людей, чьи родственники проживают в приближенных к линии фронта районах, попытаться уговорить своих близких выехать.

Бои за Покровск

Напомним, 27 января спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о том, что российские оккупанты изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.

При этом Трегубов уточнял, что на Покровском направлении происходит около половины всех боестолкновений. Под Покровском большое количество малых боестолкновений.

По состоянию на начало января было известно, что в Покровске оставалось еще около 7 300 мирных жителей.

Детально о том, что сейчас происходит на восточном фронте, - в материале РБК-Украина.

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