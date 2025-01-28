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У Покровську побільшало місць, куди не можуть дістатися рятувальники та евакуаційні авто

Покровськ, Вівторок 28 січня 2025 16:09
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У Покровську побільшало місць, куди не можуть дістатися рятувальники та евакуаційні авто Ілюстративне фото: рятувальники ліквідують наслідки ударів по Покровську (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Покровську робота рятувальників стає дедалі складнішою. Це ж стосується й евакуації людей на автомобілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка.

Добряк закликав тих людей, чиї родичі проживають у наближених до лінії фронту районах, спробувати вмовити своїх близьких виїхати.

"Якщо ми беремо останній тиждень, збільшилася кількість місць у місті, де не може проїхати ні Державна служба з надзвичайних ситуацій... Є деякі проблемні ділянки, куди вже не доїжджають ні наші фахівці, ні ДСНС, ні евакуація", - розповів голова МВА.

Він уточнив, що у зв'язку з такими обставинами деяким жителям Покровська потрібно виходити на евакуацію пішки.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, 27 січня спікер оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про те, що російські окупанти змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.

При цьому Трегубов уточнював, що на Покровському напрямку відбувається близько половини всіх бойових зіткнень. Під Покровськом велика кількість малих бойових зіткнень.

Станом на початок січня було відомо, що в Покровську залишалося ще близько 7 300 мирних жителів.

Детально про те, що зараз відбувається на східному фронті, - в матеріалі РБК-Україна.

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