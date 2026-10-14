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Покрова уже не 14 октября: когда теперь отмечает праздник ПЦУ и почему изменилась дата

10:24 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Покрова уже не 14 октября: когда теперь отмечает праздник ПЦУ и почему изменилась дата Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Покрова - большой церковный праздник. Украинцы ежегодно почитают его с особенной молитвой и благоговением.

Подробнее о том, почему изменилась дата праздника и когда прихожане ПЦУ отмечают его теперь, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Почему и как изменилась дата праздника

Исторически на украинских землях использовались разные календари:

  • юлианский - введенный Юлием Цезарем (1 января 45 года до н. э.);
  • григорианский - введенный Папой Римским Григорием XIII (4 октября 1582 года);
  • новоюлианский - созданный сербским астрономом, а также профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем (в 1923 году).

Несмотря на это, раньше украинская Церковь придерживалась преимущественно юлианского летоисчисления (которое закрепилось как составляющая российской церковной традиции).

С сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) осуществила переход на новоюлианский календарь.

Его считают более совершенным, чем юлианский, и более точным относительно астрономических явлений, чем григорианский.

В связи с такой реформой даты всех "непереходящих" церковных праздников (тех, которые имеют фиксированные дни) сместились на 13 дней раньше.

Не обошло это правило и Покрову Пресвятой Богородицы.

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Когда ПЦУ празднует Покрову теперь

По "старому" стилю - юлианскому календарю - праздник Покрова приходился ежегодно на 14 октября.

Но после перехода ПЦУ на "новый" стиль - новоюлианский календарь - большинство украинцев начали отмечать его в другую дату.

Теперь Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии приходится из года в год на первый день второго месяца осени - 1 октября.

Покрова Пресвятої Богородиці у 2026 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
Покрова Пресвятой Богородицы в 2026 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Следовательно, в этом году праздник Покрова - согласно действующему календарю ПЦУ - уже прошел.

Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, почему день 1 октября важен для каждого украинца и какие еще важные официальные праздники приходятся на эту дату.

Кроме того, мы объясняли, может ли онлайн-трансляция заменить поход в церковь.

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