Покрова вже не 14 жовтня: коли тепер відзначає свято ПЦУ і чому змінилась дата

Покрова - велике церковне свято. Українці щороку вшановують його з особливою молитвою та побожністю.

Докладніше про те, чому змінилась дата свята й коли парафіяни ПЦУ відзначають його тепер, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому та як змінилась дата свята

Історично на українських землях використовувались різні календарі:

юліанський - введений Юлієм Цезарем (1 січня 45 року до н. е.);

- введений Юлієм Цезарем (1 січня 45 року до н. е.); григоріанський - запроваджений Папою Римським Григорієм XIII (4 жовтня 1582 року);

- запроваджений Папою Римським Григорієм XIII (4 жовтня 1582 року); новоюліанський - створений сербським астрономом, а також професором математики й небесної механіки Белградського університету Мілутіном Міланковичем (у 1923 році).

Попри це, раніше українська Церква дотримувалася переважно юліанського літочислення (яке закріпилося як складова російської церковної традиції).

З вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) здійснила перехід на новоюліанський календар.

Його вважають досконалішим за юліанський та більш точним щодо астрономічних явищ, ніж григоріанський.

У зв'язку з такою реформою дати всіх "неперехідних" церковних свят (тих, що мають фіксовані дні) змістилися на 13 днів раніше.

Не оминуло це правило і Покрову Пресвятої Богородиці.

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Коли ПЦУ святкує Покрову тепер

За "старим" стилем - юліанським календарем - свято Покрови припадало щороку на 14 жовтня.

Але після переходу ПЦУ на "новий" стиль - новоюліанський календар - більшість українців почали відзначати його в іншу дату.

Тепер Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії припадає із року в рік на перший день другого місяця осені - 1 жовтня.

Покрова Пресвятої Богородиці у 2026 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Отже, цього року свято Покрови - згідно з чинним календарем ПЦУ - вже минуло.