Украина получит оружие на 5 млрд долларов через PURL: в НАТО огласили дату

Украина получит вооружение со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов по программе PURL. Это произойдет до конца 2025 года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская в интервью Общественному .

По ее словам, именно механизм PURL сейчас закрывает самые насущные потребности Украины.

"Львиная доля средств противовоздушной обороны поступает в Украину именно через PURL - это буквально разница между жизнью и смертью", - подчеркнула Шекеринская.

Она также сообщила, что логистика поставок работает круглосуточно через хабы в Польше и Румынии. Финансирование пакетов обеспечивают европейские союзники и Канада, а недавно к инициативе присоединились Австралия и Новая Зеландия.

Шекеринская добавила, что несмотря на масштабную помощь, Украине все еще "нужно больше ПВО", а оборонная промышленность стран НАТО наращивает производство, чтобы покрыть этот дефицит.