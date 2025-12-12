ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина получит оружие на 5 млрд долларов через PURL: в НАТО огласили дату

Пятница 12 декабря 2025 12:11
UA EN RU
Украина получит оружие на 5 млрд долларов через PURL: в НАТО огласили дату Фото: Украина получит оружие на 5 млрд долларов через PURL до конца года (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украина получит вооружение со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов по программе PURL. Это произойдет до конца 2025 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская в интервью Общественному.

По ее словам, именно механизм PURL сейчас закрывает самые насущные потребности Украины.
"Львиная доля средств противовоздушной обороны поступает в Украину именно через PURL - это буквально разница между жизнью и смертью", - подчеркнула Шекеринская.

Она также сообщила, что логистика поставок работает круглосуточно через хабы в Польше и Румынии. Финансирование пакетов обеспечивают европейские союзники и Канада, а недавно к инициативе присоединились Австралия и Новая Зеландия.

Шекеринская добавила, что несмотря на масштабную помощь, Украине все еще "нужно больше ПВО", а оборонная промышленность стран НАТО наращивает производство, чтобы покрыть этот дефицит.

Что известно о программе PURL

14 июля 2025 года США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.

В сентябре первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.

Как недавно заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, к программе PURL, по которой страны НАТО покупают американское оружие для Украины, присоединилась 21 страна.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО ПВО Война в Украине
Новости
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений