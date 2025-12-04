Австралия и Новая Зеландия присоединились к PURL и заявили о взносах для Украины

Австралия и Новая Зеландия присоединились к инициативе PURL, которая предусматривает поставки американского оружия и оборудования Украине за счет членов НАТО. Страны также предоставляют пакеты военной помощи на 63 млн долларов и 8,7 млн долларов соответственно.

О финансовой помощи от Новой Зеландии позже написал в Facebook посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

С его слов следует, что Новая Зеландия осуществит вклад в PURL на 15 миллионов новозеландских долларов (8,7 миллиона долларов США), что подтвердили министр иностранных дел страны Уинстон Питерс и министр обороны Джудит Коллинз.

Австралия же средства распределит не только в PURL. 95 миллионов австралийских долларов (или 63 млн долларов США) включают:

50 млн австралийских долларов для PURL;

2 млн австралийских долларов для Коалиции дронов;

43 млн австралийских долларов на военное оборудование, в частности тактические радиолокационные станции противовоздушной обороны, боеприпасы и средства боевого инженерного обеспечения.

"Распределение бремени (финансов за оружие для Украины - ред.) сейчас гораздо лучше, чем было, скажем, 4 или 6 недель назад. И тот факт, что сейчас даже Новая Зеландия и Австралия, которые не входят в НАТО, но являются близкими партнерами Альянса через Индо-Тихоокеанский регион, что они также сейчас обязались (быть в составе PURL). Это действительно отличная новость, и это дает нам стабильный поток оружия в Украину из необходимых запасов США", - отметил Рютте.