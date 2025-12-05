ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Закупка американского оружия для Украины: Сибига раскрыл, сколько стран присоединились

Пятница 05 декабря 2025 12:45
UA EN RU
Закупка американского оружия для Украины: Сибига раскрыл, сколько стран присоединились Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (facebook.com/andrij.sybiha)
Автор: Ірина Глухова

К программе PURL, по которой страны НАТО покупают американское оружие для Украины, присоединилась 21 страна. Общая сумма составляет более 4 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По словам главы МИД, только визит в штаб-квартиру НАТО принес около миллиарда долларов дополнительных взносов в программу PURL.

Он сообщил, что к программе присоединились пять новых стран и поступило восемь дополнительных взносов от тех стран, которые уже участвовали. Впервые к PURL привлекли страны за пределами Альянса - Австралию и Новую Зеландию.

"На сегодняшний день уже 21 страна участвует в PURL - на общую сумму обязательств в 4,18 миллиарда долларов. Мы очень благодарны каждой из них", - подчеркнул Сибига.

Он также рассказал, что в целом провел в штаб-квартире НАТО переговоры с генеральным секретарем Альянса, министрами иностранных дел Бельгии и Германии.

Глава МИД Украины отметил, что имел немало коротких встреч с коллегами из Канады, Норвегии, Дании и других стран-партнеров.

Как отметил Сибига, это было "одно из самых результативных" заседаний Совета Украина-НАТО на его памяти.

Что известно о программе PURL

14 июля 2025 года США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.

18 сентября первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.

За два месяца после запуска программы ее финансирование составило 2,1 млрд долларов, а на 25 ноября поддержка превысила 3 млрд долларов от почти 20 стран.

Подробнее о PURL - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Сибига Оружие из США Война в Украине
Новости
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне