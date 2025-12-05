Закупка американского оружия для Украины: Сибига раскрыл, сколько стран присоединились

К программе PURL, по которой страны НАТО покупают американское оружие для Украины, присоединилась 21 страна. Общая сумма составляет более 4 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По словам главы МИД, только визит в штаб-квартиру НАТО принес около миллиарда долларов дополнительных взносов в программу PURL.

Он сообщил, что к программе присоединились пять новых стран и поступило восемь дополнительных взносов от тех стран, которые уже участвовали. Впервые к PURL привлекли страны за пределами Альянса - Австралию и Новую Зеландию.

"На сегодняшний день уже 21 страна участвует в PURL - на общую сумму обязательств в 4,18 миллиарда долларов. Мы очень благодарны каждой из них", - подчеркнул Сибига.

Он также рассказал, что в целом провел в штаб-квартире НАТО переговоры с генеральным секретарем Альянса, министрами иностранных дел Бельгии и Германии.

Глава МИД Украины отметил, что имел немало коротких встреч с коллегами из Канады, Норвегии, Дании и других стран-партнеров.

Как отметил Сибига, это было "одно из самых результативных" заседаний Совета Украина-НАТО на его памяти.