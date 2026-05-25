В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидать непогоду

14:15 25.05.2026 Пн
2 мин
Только одна область останется в стороне от непогоды
aimg Елена Чупровская
Фото: в Украине ухудшится погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра большинство регионов Украины накроет шквальный ветер - синоптики уже объявили предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинского гидрометеорологического центра.

Где объявлено предупреждение

Днем 26 мая почти по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Это желтый - первый уровень опасности.

Штормовое предупреждение не объявлено только для Закарпатья.

Какая температура будет в регионах

Несмотря на ветер и облачность, днем будет тепло.

В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидать непогоду

Фото: какие области окажутся под ударом непогоды 26 мая (meteo.gov.ua)

По данным Гидрометцентра:

  • Запад (Львов, Ровно, Луцк, Ивано-Франковск): +23...+26 градусов.
  • Закарпатье: до +27...+29 градусов.
  • Центр (Винница, Житомир, Черкассы, Полтава): +23...+26 градусов.
  • Север (Чернигов, Сумы): прохладнее - всего +16...+19 градусов.
  • Восток (Харьков, Краматорск, Луганск): +18...+25 градусов.
  • Юг (Одесса, Херсон, Запорожье, Николаев): +23...+27 градусов.

В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидать непогодуФото: какая температура воздуха будет завтра в Украине (meteo.gov.ua)

Где пройдут дожди

Дождливая погода ожидается на северо-востоке и востоке страны - Черниговской, Сумской, Харьковской, частично Донецкой и Луганской областях.

На остальной территории - облачно или переменная облачность, местами с прояснениями.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическое лето в Украине в этом году наступило на полторы-две недели раньше привычного - в большинстве областей устойчивый переход температуры через +15 градусов зафиксировали уже 3-5 мая.

Тем временем 27 мая синоптики ожидают пиковый геомагнитный день - магнитную бурю умеренной силы. Метеочувствительным людям стоит заранее подготовиться.

Под ударом Днепр, Павлоград, Дергачи и не только: что известно о последствиях атаки РФ
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
