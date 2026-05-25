В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидать непогоду

Завтра большинство регионов Украины накроет шквальный ветер - синоптики уже объявили предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинского гидрометеорологического центра.

Где объявлено предупреждение

Днем 26 мая почти по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Это желтый - первый уровень опасности.

Штормовое предупреждение не объявлено только для Закарпатья.

Какая температура будет в регионах

Несмотря на ветер и облачность, днем будет тепло.

Фото: какие области окажутся под ударом непогоды 26 мая (meteo.gov.ua)

По данным Гидрометцентра:

(Львов, Ровно, Луцк, Ивано-Франковск): +23...+26 градусов. Закарпатье : до +27...+29 градусов.

Закарпатье: до +27...+29 градусов. Центр (Винница, Житомир, Черкассы, Полтава): +23...+26 градусов.

Центр (Винница, Житомир, Черкассы, Полтава): +23...+26 градусов. Север (Чернигов, Сумы): прохладнее - всего +16...+19 градусов.

Север (Чернигов, Сумы): прохладнее - всего +16...+19 градусов. Восток (Харьков, Краматорск, Луганск): +18...+25 градусов.

Восток (Харьков, Краматорск, Луганск): +18...+25 градусов. Юг (Одесса, Херсон, Запорожье, Николаев): +23...+27 градусов.

Фото: какая температура воздуха будет завтра в Украине (meteo.gov.ua)

Где пройдут дожди

Дождливая погода ожидается на северо-востоке и востоке страны - Черниговской, Сумской, Харьковской, частично Донецкой и Луганской областях.

На остальной территории - облачно или переменная облачность, местами с прояснениями.