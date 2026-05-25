В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидать непогоду
Завтра большинство регионов Украины накроет шквальный ветер - синоптики уже объявили предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинского гидрометеорологического центра.
Где объявлено предупреждение
Днем 26 мая почти по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Это желтый - первый уровень опасности.
Штормовое предупреждение не объявлено только для Закарпатья.
Какая температура будет в регионах
Несмотря на ветер и облачность, днем будет тепло.
Фото: какие области окажутся под ударом непогоды 26 мая (meteo.gov.ua)
По данным Гидрометцентра:
- Запад (Львов, Ровно, Луцк, Ивано-Франковск): +23...+26 градусов.
- Закарпатье: до +27...+29 градусов.
- Центр (Винница, Житомир, Черкассы, Полтава): +23...+26 градусов.
- Север (Чернигов, Сумы): прохладнее - всего +16...+19 градусов.
- Восток (Харьков, Краматорск, Луганск): +18...+25 градусов.
- Юг (Одесса, Херсон, Запорожье, Николаев): +23...+27 градусов.
Фото: какая температура воздуха будет завтра в Украине (meteo.gov.ua)
Где пройдут дожди
Дождливая погода ожидается на северо-востоке и востоке страны - Черниговской, Сумской, Харьковской, частично Донецкой и Луганской областях.
На остальной территории - облачно или переменная облачность, местами с прояснениями.
Как сообщало РБК-Украина, метеорологическое лето в Украине в этом году наступило на полторы-две недели раньше привычного - в большинстве областей устойчивый переход температуры через +15 градусов зафиксировали уже 3-5 мая.
Тем временем 27 мая синоптики ожидают пиковый геомагнитный день - магнитную бурю умеренной силы. Метеочувствительным людям стоит заранее подготовиться.