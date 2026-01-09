Трамп отказался отвечать, общался ли с Путиным после захвата танкера Marinera
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать, звонил ли ему российский диктатор Владимир Путин после захвата американскими военными нефтяного танкера Marinera.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа для Fox News.
Журналист спросил Трампа, звонил ли ему Путин после захвата танкера.
"Я не хочу этого говорить. Но факт в том, что российские корабли - там была подводная лодка и эсминец - они оба очень быстро отплыли, когда мы прибыли. И мы захватили корабль", - сказал американский президент.
По его словам, нефть, которую перевозил танкер, уже разгружается.
США задержали танкеры "теневого флота"
Напомним, 7 января российское судно Bella 1 (сейчас оно называется Marinera) было задержано американскими военными. Причиной стало нарушение санкций США.
Нефтяной танкер был задержан в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro.
Позже стало известно, что кроме танкера Marinera в Атлантическом море, США захватили в Карибском море еще одно судно из санкционного "теневого флота" РФ - танкер Sophia.
Оба судна - Bella I и Sophia - в последний раз причаливали в Венесуэле или направлялись в нее.
Министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения членам экипажа нефтяного танкера Bella 1, задержанного в Атлантическом океане за нарушение американских санкций.
По словам вице-президента США Джей Ди Венса, захваченный танкер лишь притворялся российским, чтобы избежать санкций.
Как выяснили СМИ, захваченный США нефтяной танкер Marinera принадлежит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из оккупированного Россией Крыма Илья Бугай.