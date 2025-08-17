Погода в Украине на неделю: какие области зальет дождями, а где ждать жары

Погода в Украине на следующей неделе будет преимущественно солнечной и теплой, но местами пройдут дожди. Синоптики прогнозируют жару до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 18 августа, почти по всей Украине будет сухо. Осадки ожидаются только в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Столбики термометров покажут днем:

на севере от +20 до + 23 градусов;

на востоке от +26 до +33 градусов;

в центре от +21 до +27 градусов;

на юге от +26 до +32 градусов;

на западе от 20 до +23 градусов.

Во вторник, 19 августа, на большей части территории Украины облачно с прояснениями. Солнечная погода принесет небольшое поднятие температуры в некоторых областях.

Столбики термометров покажут днем:

на севере от +23 до + 25 градусов;

на востоке от +24 до +28 градусов;

в центре от +23 до +26 градусов;

на юге от +26 до +28 градусов;

на западе от +22 до +25 градусов.

До середины недели погода почти не изменится. Только в среду, 20 августа, в ряде регионов будет жарче.

Столбики термометров покажут днем:

на севере от +24 до + 27 градусов;

на востоке от +25 до +31 градус;

в центре от +26 до +29 градусов;

на юге от +29 до +31 градус;

на западе от +25 до +29 градусов.

В четверг, 21 августа, дожди накроют запад Украины, но на остальной территории осадков не ожидается.

Столбики термометров покажут днем:

на севере от +27 до +32 градуса;

на востоке от +28 до +33 градусов;

в центре от +28 до +33 градусов;

на юге от +31 до +33 градусов;

на западе от +25 до +29 градусов.

В пятницу, 22 августа, дожди охватят не только западные, но и северные области Украины.

Столбики термометров покажут днем: