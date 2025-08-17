Погода в Україні на тиждень: які області заллє дощами, а де чекати спеки

Погода в Україні наступного тижня буде переважно сонячною та теплою, але місцями пройдуть дощі. Синоптики прогнозують спеку до +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 18 серпня, майже по всій Україні буде сухо. Опади очікуються лише у Харківській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Стовпчики термометрів покажуть вдень:

на півночі від +20 до + 23 градусів;

на сході від +26 до +33 градусів;

у центрі від +21 до +27 градусів;

на півдні від +26 до +32 градусів;

на заході від 20 до +23 градусів.

У вівторок, 19 серпня, на більшій частині території України хмарно з проясненнями. Сонячна погода принесе невелике підняття температури у деяких областях.

Стовпчики термометрів покажуть вдень:

на півночі від +23 до + 25 градусів;

на сході від +24 до +28 градусів;

у центрі від +23 до +26 градусів;

на півдні від +26 до +28 градусів;

на заході від +22 до +25 градусів.

До середини тижня погода майже не зміниться. Лише у середу, 20 серпня, у низці регіонів буде спекотніше.

Стовпчики термометрів покажуть вдень:

на півночі від +24 до + 27 градусів;

на сході від +25 до +31 градус;

у центрі від +26 до +29 градусів;

на півдні від +29 до +31 градус;

на заході від +25 до +29 градусів.

У четвер, 21 серпня, дощі накриють захід України, але на решті території опадів не очікується.

Стовпчики термометрів покажуть вдень:

на півночі від +27 до + 32 градуси;

на сході від +28 до +33 градусів;

у центрі від +28 до +33 градусів;

на півдні від +31 до +33 градусів;

на заході від +25 до +29 градусів.

У п'ятницю, 22 серпня, дощі охоплять не лише західні, але й північні області України.

Стовпчики термометрів покажуть вдень: